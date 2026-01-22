Sánchez, dispuesto a hablar con los aliados para reforzar la seguridad en Groenlandia frente a las amenazas de Trump

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que asiste este jueves a la reunión informal de líderes de la Unión Europea convocada tras las últimas tensiones sobre Groenlandia, se ha mostrado dispuesto a hablar con los aliados en caso de que fuera necesario reforzar la seguridad sobre esta región del Ártico.

Así lo han expresado fuentes del Ejecutivo español a RTVE, para el que, además, la soberanía europea no es negociable, según han señalado. "La Unión Europea debe tener preparadas medidas de respuesta ante cualquier intento de coerción", apuntaban desde el Gobierno antes del encuentro.

Sánchez ofrecerá al término de la reunión una rueda de prensa en la que, además de abordar la cuestión de Groenlandia, se prevé que exponga la posición de España sobre la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este jueves que cualquier decisión al respecto será anunciada por el presidente del Gobierno. Asimismo, respondió a las críticas de Trump sobre el gasto en defensa de España, defendiendo que es un aliado fiable y sólido de la OTAN, con un despliegue histórico de tropas y un compromiso que, aseguró, está fuera de toda duda.

Esto es un mensaje destinado a apaciguar a Washington después de que el presidente norteamericano criticara al Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber rechazado suscribir el acuerdo firmado en la cumbre de La Haya del año pasado, alegando que el nivel de gasto de España, actualmente alrededor del 2%, es suficiente para cumplir con los objetivos marcados por la OTAN.

Unidos, "más fuertes" frente a Trump La cita de este jueves, que ha reunido a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, se había convocado para analizar las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio ártico, después de dos semanas de enorme tensión diplomática. La cumbre llega, además, tras el giro anunciado por el republicano estadounidense, quien esta semana descartaba el uso de la fuerza para hacerse con el control de esta región autónoma tras alcanzar un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El debate sobre Groenlandia se ha convertido en uno de los ejes centrales de una cumbre más amplia sobre el futuro de las relaciones transatlánticas. Los líderes europeos coinciden en que la unidad interna del bloque ha demostrado tener efectos concretos, como la reciente retirada por parte de Washington de su amenaza de imponer aranceles a varios países europeos que respaldaron a Dinamarca. Aranceles, deportaciones y el fin de la "democracia liberal": el primer año de Trump 2.0 Laura Gómez Díaz El canciller alemán Merz se ha mostrado "satisfecho" después de que Trump haya cancelado sus planes de adhesión sobre Groenlandia, mientras que el presidente Macron ha apuntado a que, en cualquier caso, "hay que estar vigilantes". Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reconocido que si bien han pasado "momentos muy duros" hoy espera que los países puedan trabajar "juntos y de forma respetuosa". El respaldo a la soberanía danesa sobre Groenlandia se ha vinculado además al discurso europeo sobre el respeto al derecho internacional y la integridad territorial, principios que la UE reivindica también en su apoyo a Ucrania frente a Rusia. En paralelo, Bruselas trabaja en un aumento significativo de la inversión europea en Groenlandia, tanto para fortalecer su economía e infraestructuras como para reforzar la presencia estratégica del bloque en el Ártico.