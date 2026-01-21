Francia pide un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a participar

Francia ha solicitado un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia, al que está dispuesta a contribuir, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiese la víspera en sus ansias de anexionarse la isla ártica por su valor estratégico en el contexto de la defensa global.

"Francia solicita un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir", manifestaron este miércoles fuentes del Palacio del Elíseo. Ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron pequeños contingentes militares la semana pasada a Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, para un ejercicio liderado por ese país de la Unión Europea y organizado con aliados de la OTAN, pero sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.

Esa iniciativa provocó que Trump, cuya presencia hoy en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) es esperada con gran expectación, anunciase la imposición de nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de hacerse con Groenlandia por su riqueza en minerales raros y su valor estratégico frente a China y Rusia.

La propuesta de un ejercicio militar conjunto en el marco de la OTAN permitiría a Estados Unidos participar junto a sus aliados de la Alianza Atlántica, entre los que se incluyen la mayoría de los miembros de la Unión Europea.