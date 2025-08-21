La Unión Europea y Estados Unidos dejan por escrito el pacto alcanzado en julio para evitar la guerra comercial

La Unión Europea y Estados Unidos han consensuado un documento por escrito que ratifica los términos del acuerdo que lograron en julio para evitar una guerra arancelaria. Según este acuerdo, Washington impondrá un arancel del 15% a la mayoría de las importaciones europeas, lo que afecta a cerca de un 70% de su comercio con EE.UU. Por su parte, Bruselas se ha comprometido a comprar más energía, chips y material militar por valor de 750.000 millones de dólares.

El comisario europeo de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic, ha explicado en una rueda de prensa que el objetivo de la UE es adoptar este mismo mes la propuesta para eliminar los aranceles a los bienes industriales de Estados Unidos. Por otro lado, se plantea dar acceso preferencial al mercado europeo a ciertos productos estadounidenses, con lo que el arancel del 15% a los automóviles podría aplicarse retroactivamente desde el 1 de agosto.

Este comunicado ha llegado casi un mes después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el presidente de la EE.UU., Donald Trump, llegaran a un acuerdo político para evitar la guerra arancelaria. Los embajadores de los Estados miembros ante la UE están reunidos desde las 10.00 hora local para que la Comisión Europea explique los detalles de esta declaración conjunta.

Según fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, este documento confirma y concreta la solución negociada entre ambos actores. De este modo, las empresas europeas serán preferenciales frente a otros socios comerciales de los EE.UU. Además, el pacto logra disipar las dudas que había entorno al sector farmacéutico y de semiconductores.

Además, según Economía, desde los órganos de la UE se profundizará en la valoración de los impactos y de necesidad específicas de las empresas. A su vez, aseguran que España seguirá apoyando a la UE en sus negociaciones con la administración estadounidense y en la ampliación de la cooperación con otros aliados y socios como el Mercosur. También destacan la importancia de seguir profundizando en el mercado único europeo.