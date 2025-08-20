La inflación en la zona euro se mantiene estable en julio en el 2%, cumpliendo la meta fijada por el BCE
- El coste de los alimentos frescos ha aumentado un 5,4% en términos anualizados, respecto al 4,6% registrado en junio
- En España, el principal incremento se refleja en el transporte combinado de pasajeros, que creció casi un 26%
La tasa de inflación interanual de la zona euro se mantuvo estable el pasado mes de julio, situándose en el 2%. De este modo se ha alineado por segundo mes consecutivo con el objetivo de estabilidad a medio plazo fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea los precios subieron un 2,4%, una décima más, según ha informado Eurostat.
En el caso concreto de la eurozona, durante el mes de julio, el precio de la energía ha registrado una caída interanual del 2,4%, tras la caída del 2,6% observada el mes anterior. Por otro lado, el coste de los alimentos frescos ha aumentado un 5,4% en términos anualizados, acelerándose respecto al ala del 4,6% registrado en junio.
Asimismo, los bienes industriales no energéticos se han encarecido un 0,8%, tres décimas más que el mes anterior. Por su parte, el precio de los servicios ha frenado su incremento al 3,2% frente al 3,3% del mes anterior.
De tal modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro en julio se ha mantenido en el 2,5%. En cuanto a la tasa de inflación subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, esta referencia también se ha mantenido en julio en el del 2,3%.
Entre los países de la UE, las tasas de inflación más bajas registradas en el mes de julio se encuentran en Chipre con un 0,1%, Francia con el 0,9% e Irlanda con el 1,6%. Por otro lado, las mayores subidas se han registrado en Rumanía con 6,6%, Estonia el 5,6% y Eslovaquia el 4,6%. En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en julio ha sido del 2,7% frente al 2,3% de junio. De este modo se amplía hasta siete décimas el diferencial de precios desfavorables respecto a la zona euro.
Inflación en España
El precio de los productos turísticos siguió subiendo en julio. En un mes en el que la inflación ha escalado cuatro décimas, impulsada por la subida de los precios de la energía, el principal incremento de julio respecto a junio se refleja en el transporte combinado de pasajeros, que creció casi un 26%. El precio de los alojamientos no hoteleros también ha subido un 11% y los paquetes para viajar por España, que ya repuntaron en junio, vuelven a subir un 15%.
El empuje de los productos turísticos y el de los combustibles líquidos, un 4,6% más caros que en junio, ha impulsado el Índice de Precios al Consumo hasta el 2,7% interanual, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El grupo de gasto que más sube en el último año es la vivienda, cuya tasa anual se incrementó 2,5 puntos, hasta el 6,7%. Le sigue el transporte, cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 0,2%.
Mientras que en el primer caso el tirón viene impulsado por los precios de la electricidad, que aumentaron frente a la bajada en julio del año anterior; en la segunda pesa principalmente la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, mayor que en julio de 2024. Por otra parte, los restaurantes y los hoteles, así como las bebidas alcohólicas y el tabaco, se han encarecido en torno al 4% en comparación con lo que costaban hace un año.