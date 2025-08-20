La inflación en la zona euro se mantiene estable en julio en el 2%, cumpliendo la meta fijada por el BCE

La tasa de inflación interanual de la zona euro se mantuvo estable el pasado mes de julio, situándose en el 2%. De este modo se ha alineado por segundo mes consecutivo con el objetivo de estabilidad a medio plazo fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea los precios subieron un 2,4%, una décima más, según ha informado Eurostat.

En el caso concreto de la eurozona, durante el mes de julio, el precio de la energía ha registrado una caída interanual del 2,4%, tras la caída del 2,6% observada el mes anterior. Por otro lado, el coste de los alimentos frescos ha aumentado un 5,4% en términos anualizados, acelerándose respecto al ala del 4,6% registrado en junio.

Asimismo, los bienes industriales no energéticos se han encarecido un 0,8%, tres décimas más que el mes anterior. Por su parte, el precio de los servicios ha frenado su incremento al 3,2% frente al 3,3% del mes anterior.

De tal modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro en julio se ha mantenido en el 2,5%. En cuanto a la tasa de inflación subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, esta referencia también se ha mantenido en julio en el del 2,3%.

Entre los países de la UE, las tasas de inflación más bajas registradas en el mes de julio se encuentran en Chipre con un 0,1%, Francia con el 0,9% e Irlanda con el 1,6%. Por otro lado, las mayores subidas se han registrado en Rumanía con 6,6%, Estonia el 5,6% y Eslovaquia el 4,6%. En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en julio ha sido del 2,7% frente al 2,3% de junio. De este modo se amplía hasta siete décimas el diferencial de precios desfavorables respecto a la zona euro.