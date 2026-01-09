Repsol anuncia que quiere triplicar su producción en Venezuela durante una reunión con Trump en la Casa Blanca

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha señalado que la empresa está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios. Este objetivo se puede conseguir, según la compañía, en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.

El empresario ha acudido, junto con otros altos cargos de empresas energéticas a una reunión en la Casa Blanca con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El político republicano ha insistido este viernes en que compañías petroleras estadounidenses invertirán unos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera del país suramericano. "Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección", ha señalado.

Además, ha agregado que Washington proveerá "seguridad gubernamental" a las compañías. Trump ha añadido que su Gobierno controlará qué compañías podrán entrar a Venezuela.

Pese a la reunión en la Casa Blanca, los pesos pesados de la industria petrolera en EE.UU. se han mostrado escépticos ante la posibilidad de invertir en el país caribeño, debido a la incertidumbre sobre su futuro político, el recuerdo de un pasado de políticas de nacionalización de activos extranjeros y el bajo precio del barril, según han informado medios estadounidenses.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global. La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado.