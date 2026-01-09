EE.UU. intercepta un nuevo petrolero en su campaña de bloqueo sobre Venezuela

Las fuerzas militares de Estados Unidos han interceptado este viernes un nuevo petrolero en aguas del Caribe. Se trata de la tercera incautación esta semana y entronca con las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de endurecer el bloqueo económico sobre Venezuela para presionar al chavismo tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas ha informado de esta tercera interceptación, que se ha desarrollado "sin incidentes" y ha permitido a las tropas de Estados Unidos hacerse con el control del buque 'Olina'. Washington quiere enviar "un claro mensaje" con este tipo de intervenciones: "No hay lugar seguro para los criminales".

Así lo han expresado también en estos últimos días altos cargos de la Administración Trump. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha identificado el 'Olina' como parte de la "flota en la sombra" que colaboraría con el tráfico de petróleo desde Venezuela y ha advertido de que había partido del país sudamericano "intentando esquivar a las fuerzas de Estados Unidos".