EE.UU. intercepta un nuevo petrolero en su campaña de bloqueo sobre Venezuela
- Interceptado en aguas del Caribe, formaría parte de la flota fantasma
- "No hay lugar seguro para los criminales", avisa Washington
Las fuerzas militares de Estados Unidos han interceptado este viernes un nuevo petrolero en aguas del Caribe. Se trata de la tercera incautación esta semana y entronca con las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de endurecer el bloqueo económico sobre Venezuela para presionar al chavismo tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro.
El Mando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas ha informado de esta tercera interceptación, que se ha desarrollado "sin incidentes" y ha permitido a las tropas de Estados Unidos hacerse con el control del buque 'Olina'. Washington quiere enviar "un claro mensaje" con este tipo de intervenciones: "No hay lugar seguro para los criminales".
Así lo han expresado también en estos últimos días altos cargos de la Administración Trump. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha identificado el 'Olina' como parte de la "flota en la sombra" que colaboraría con el tráfico de petróleo desde Venezuela y ha advertido de que había partido del país sudamericano "intentando esquivar a las fuerzas de Estados Unidos".
La Administración Trump promete estrechar el cerco
"Las flotas fantasmas no escaparán de la justicia. No se esconderán bajo falsas nacionalidades", ha añadido Noem, en un mensaje publicado en la red social X y en el que ha prometido que Estados Unidos seguirá frenando los flujos ilegales de fondos hacia el "narcoterrorismo". En unas pocas semanas ya van cinco interceptaciones, contando la de este viernes.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya avisó tras los operativos del miércoles de que a Trump no le temblaría el pulso para aplicar el "embargo" económico sobre Venezuela, ajeno a cualquier crítica e incluso a posibles tensiones con otras potencias como puedan ser China o Rusia.
Uno de los buques incautados el miércoles fue el 'Marinera', que navegaba desde diciembre con bandera rusa y fue abordado en aguas del Atlántico norte. Moscú no tardó en denunciar lo que catalogó como una violación del Derecho Internacional y reclamó la liberación de los tripulantes.
Los acontecimientos se han acelerado desde el 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses lanzaron una operación militar sobre Caracas que se saldó con el arresto del presidente, Nicolás Maduro, y de su mujer, Cilia Flores. La hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha asumido la presidencia de forma interina, bajo la vigilancia constante de un Trump que no escatima en amenazas y que aspira a obtener hasta 50 millones de barriles de petróleo.