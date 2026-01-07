EE.UU. intercepta dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa

La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado este miércoles dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos en aguas del Atlántico Norte y con bandera rusa, en plena escalada de tensiones políticas tras la operación militar perpetrada el pasado sábado en suelo venezolano y que se saldó con la detención del presidente Nicolás Maduro.

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha confirmado ambas incautaciones contra los que ha descrito como barcos de la "flota fantasma", que o bien habían atracado recientemente en Venezuela o se dirigían al país sudamericano. Según ha explicado, fue una operación "coordinada de manera meticulosa" en la que la Guardia Costera ha contado con el respaldo del Gobierno en su conjunto y con el aval último del presidente Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas, que también han informado de ambas operaciones en redes sociales, enmarcan de hecho las incautaciones en las órdenes emitidas por el presidente Trump para perseguir "los buques sancionados que amenacen la seguridad y la estabilidad del Hemisferio Occidental".

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha advertido de que Washington "sigue aplicando el bloqueo sobre todos los buques de la flota fantasma que transporten ilegalmente petróleo para financiar actividades ilícitas y quitándoselo al pueblo venezolano", aunque sin aludir de manera directa a las dos operativos realizados este miércoles. "Sólo se permitirá un comercio energético legítimo y legal, como determine Estados Unidos", ha proclamado.

La operación para abordar al barco ruso 'Marinera' ha contado con el respaldo de militares de Reino Unido, tal como ha confirmado el ministro de Defensa británico, John Healey, al dar cuenta en un comunicado de la "interceptación exitosa".

El 'Marinera', con una "perversa historia", "forma parte del eje ruso-iraní para evadir sanciones y que alienta el terrorismo, el conflicto y la miseria desde Oriente Próximo hasta Ucrania", en palabras de Healey, que ha reivindicado los "esfuerzos globales" para aplicar los castigos en vigor. A futuro, Reino Unido "seguirá actuando contra la actividad de la flota en la sombra".