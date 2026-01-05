Escenas de películas e imágenes de IA: bulos sobre la caída de Maduro en Venezuela

La caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su detención por parte de Estados Unidos ha dejado imágenes que quedarán para la historia. Mientras, en redes sociales se han difundido contenidos falsos sobre este episodio. Desde escenas de películas que se presentan como si fueran vídeos reales de torturas en Venezuela a imágenes generadas con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos la desinformación que circula sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

El escrito de cargos contra Maduro no cita la pena de muerte Un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 3 de enero asegura que "los fiscales en EE.UU. piden la pena de muerte para Maduro". Es una invención sin pruebas. La Fiscalía ha publicado el escrito con los cargos que dirige contra Nicolás Maduro, en el que no se menciona una petición de pena de muerte. Mensaje que difunde sin pruebas que la fiscalía pide pena de muerte para Maduro VerificaRTVE La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, compartió en X el 3 de enero el escrito con los cargos contra Nicolás Maduro y su mujer de la fiscalía de Nueva York, encargada del caso. Como te explicamos en RTVE Noticias, se le acusa de conspiración narcoterrorista, "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada", en concreto, cocaína, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos. El escrito no recoge ninguna alusión a una solicitud de pena de muerte. No encontramos tampoco en medios de comunicación ninguna referencia a la petición de pena capital para el dirigente venezolano. En el Estado de Nueva York, donde va a ser juzgado Maduro, está abolida la pena de muerte desde el año 2007 (página 2). Es uno de los estados federales en los que no se aplica la pena máxima en Estados Unidos, según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Sin embargo, este mismo organismo explica que en el país existe la pena de muerte federal, por la que el gobierno federal puede solicitar sentencias de muerte en determinados casos.

No son celebraciones tras la detención de Maduro, es IA En redes sociales también han circulado vídeos de celebraciones tras la detención de Nicolás Maduro que no son ciertos. Es el caso de una grabación de 10 segundos de duración en la que se ve a un joven grabando con su móvil desde un balcón a una multitud de personas en la calle y que dice a cámara: "Esto es Caracas, papá, se acabó". Este contenido lo difunde el 4 de enero en X un mensaje en francés compartido más de 9.000 veces y una publicación de Facebook en la que la grabación acumula más de 280.000 reproducciones y dice: "Han sufrido tanto, cómo no celebrar el final de una dictadura". Es falso. Mensajes de redes que difunden el vídeo creado con IA como si fuera real VerificaRTVE No son imágenes de una celebración en Caracas tras la detención de Maduro, es IA. Hemos analizado la grabación con tres herramientas de detección de inteligencia artificial (Hive Moderation, Image Whisperer, Sightengine) y todas ellas constatan que es IA con más de un 90% de fiabilidad en su predicción, tal y como puedes observar en la imagen inferior. Además, debe hacernos sospechar la falta de concordancia entre lo que graba el móvil y lo que vemos fuera de la pantalla: el ángulo desde el que graba el terminal no se corresponde con lo que debería mostrar y los edificios que se ven en la pantalla del dispositivo no tienen la misma forma que los que aparecen en segundo plano.