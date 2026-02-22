Bruselas exige "claridad total" a EE.UU. sobre sus medidas en materia de aranceles tras el fallo del Supremo

La Comisión Europea ha pedido este domingo a Estados Unidos "claridad total" sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, quien en respuesta anunció un arancel global del 15% a todos los países.

"La Comisión Europea solicita claridad total sobre las medidas que Estados Unidos pretende tomar tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)", ha dicho Bruselas en un comunicado.

La situación actual, según la Comisión, "no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', como acordaron ambas partes".

La nueva tasa del 15 % -inicialmente del 10%- fue la respuesta de Trump al fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que tumbó gran parte de su política arancelaria al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el magnate estadounidense para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.