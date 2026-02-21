Trump eleva la apuesta y aumenta los aranceles al 15% "con efecto inmediato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que aumentará su nuevo arancel aduanero mundial del 10% al 15% "con efecto inmediato", tras el revés infligido el día anterior por el Tribunal Supremo a su agresiva política comercial, considerada en gran parte ilegal.

"Voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado estafando a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel del 15%, totalmente permitido y legalmente probado", ha asegurado en su red social Truth Social.

