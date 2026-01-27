El "colosal" pacto comercial UE-India: Las claves de "la madre de todos los acuerdos"

Es cierto que en ocasiones, sobre todo en prensa, se abusa del término "histórico", pero en esta ocasión está más que justificado. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India es —con todas las letras— histórico. No es solo un tratado de libre comercio, sino "una apuesta estratégica", como apunta a RTVE Noticias Pablo Arce, profesor de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Arce asegura que no hay mejor forma de describir el pacto que las palabras usadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen: "Es la madre de todos los acuerdos". Y añade el profesor que el tratado "es colosal" por sus cifras: supone una alianza entre la segunda potencia económica global —la Unión Europea— y la cuarta —India—. Además, la dimensión del pacto involucra a más de 2.000 millones de personas (una cuarta parte del PIB mundial).

"En un mundo tan fragmentado —señala Pablo Arce— y desde un punto de vista geoestratégico, este pacto es el último clavo en la tumba del siglo XX". Asevera que es un "mensaje directo y claro" para Estados Unidos, aliado tradicional europeo: "Es una forma de no depender tanto de EE.UU. que, tan pronto te pone aranceles, como te cambia las reglas", explica. Se trata de un cambio de era en la colaboración estratégica entre Europa y Asia que, en opinión de Arce, "estaba menos cuidada". "El mundo se mueve y busca nuevas alianzas", subraya el profesor.

En este aspecto, Arce recuerda precisamente el reciente acuerdo entre la Unión Europea y los países que forman el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) con el que los 27 buscan un salvavidas a las recurrentes amenazas arancelarias de Donald Trump. "Lo hemos visto también en el Foro de Davos, hace unos días, cuando el presidente de Canadá hizo un llamamiento a romper mundialmente con Estados Unidos porque le acusan de no ser ya un aliado", señala Arce.

Con un panorama mundial cargado de incertidumbre al albur de lo que se lo ocurra al presidente estadounidense Donald Trump, los analistas coinciden en que un acuerdo que limite los golpes de la Casa Blanca siempre es bienvenido.

Quién gana en esta partida de ajedrez Uno de los juegos más famosos del mundo tiene su origen, precisamente, en la India: el ajedrez. Si este país asiático jugara una partida podríamos decir que sus movimientos serían proteccionistas, rodeando y defendiendo a cada una de sus piezas del tablero. Y eso es lo que ha hecho durante décadas, proteger a todos sus sectores económicos a base de aranceles que frenaran la llegada de productos extranjeros. Por su parte, la Unión Europea habría hecho movimientos poco contundentes, sin gran iniciativa y con la única intención de perder tiempo en el reloj del juego. Finalmente, la partida —que ha durado casi dos décadas— ha terminado en tablas. Como se dice en la jerga de los negocios es un "win-win" porque ambas partes ganan y mucho. Más del 96% de los productos europeos e indios verán menguar sus aranceles. Se facilita así un libre comercio que beneficiará a las dos economías de forma significativa a medio plazo. Han sido 19 años de negociaciones intermitentes. Algunos expertos creen que la UE ha pisado un poquito el acelerador en este momento por conveniencia en plena inestabilidad geopolítica. Para la India supone un reconocimiento de su estatus como potencial mundial y socio necesario en el orden internacional que se está tejiendo. La batalla de Trump con China por la hegemonía en Latinoamérica: claves para (intentar) entender sus pasos El acuerdo se divide en múltiples capas bien definidas: comercio, inversiones, movilidad laboral, transición ecológica, defensa, tecnología y geopolítica. Es una auténtica declaración de intenciones de Europa y la India con la que quieren mostrar cómo van a situarse en este siglo XXI tan avanzado.

Qué aranceles se reducen o desaparecen El capítulo de los aranceles es el más amplio y con mayor número de detalles técnicos dentro del acuerdo entre la Unión Europea y la India. Para la UE, el pacto comercial supone un ahorro aproximado de 4.000 millones de euros anuales. Además, se prevé que las exportaciones de bienes a la India se lleguen a duplicar en los próximos seis años. El mercado de la automoción va a ser de los más beneficiados. Las cifras así lo sugieren porque se van a eliminar los aranceles sobre los automóviles gradualmente desde el 110% actual hasta un mínimo del 10%, a excepción de los vehículos de bajo coste que quedan excluidos. Además, se eliminarán prácticamente por completo las tarifas arancelarias a todas las piezas de automoción en un plazo máximo de cinco años. No obstante, los coches de lujo europeos que se envíen a la India sí que mantendrán aranceles de hasta el 40%. Muchas de esas piezas las fabrican empresas españolas. También se suavizarán, entre otros, los aranceles en maquinaria industrial (del 12% al 0%), productos químicos (del 7,5% al 0%) o productos farmacéuticos (del 10% al 0%). Aranceles, deportaciones y el fin de la "democracia liberal": el primer año de Trump 2.0 En el sector agroalimentario, el acuerdo supone un gran empuje para el aceite de oliva español que verá caer los aranceles, actualmente superiores al 45%, hasta su eliminación. Asimismo, los vinos salen ganando. Hasta ahora, la India imponía tasas arancelarias de hasta un 150% por botella y ahora será del 20% o del 30%, dependiendo de la gama de calidad. Los sectores más sensibles, como el arroz, el azúcar, la carne de pollo o los lácteos, quedan fuera de la liberalización. Europa, también, abrirá más su mercado al sector textil indio. Deepti Golani es economista y empresaria, nacida en la India y residente en España desde hace más de dos décadas. Lleva años asesorando a empresarios a abrirse camino en el país asiático y valora a RTVE "muy positivamente" la reducción arancelaria. Antes de llegar a nuestro país ella era directora de una empresa textil. Reconoce que el choque cultural tiene un impacto sobre los negocios y apunta que los españoles que quieran hacer negocio en la India tendrán que adaptar sus estrategias a un mercado muy distinto al europeo. La economista Golani recuerda que antes de los años noventa la economía de la India era absolutamente hermética y que el boom llegó a las puertas del año 2000 gracias a la formación de sus grandes profesionales informáticos. Hace 26 años, dice Golani, "India era casi como la oficina del mundo", y eso influyó a un incremento de la clase media en el país. Además, tiene mucho potencial para empresas europeas, como las del sector del lujo, porque en la India hay más de 100 millones de ciudadanos millonarios dispuestos a gastar. ““

Abriendo negocios en la India Bruselas espera que el acuerdo sirva de motor para los inversores europeos en la India. El objetivo es movilizar hasta 100.000 millones de euros en los próximos 15 años y triplicar la presencia empresarial en el país asiático, donde ya operan unas 6.000 compañías europeas. Para tener una primera idea de cómo pueden recibir los empresarios europeos el pacto, charlamos con alguien que conoce bien el sentir general de muchos empresarios porque trabaja cada día en facilitar la entrada de compañías —pequeñas y medianas— en el mercado indio. Mario Gil Medrano es director de la consultora Indolink, enfocada en ayudar a empresas españolas a hacer negocios en la India. Llegó al país del sur de Asia en 1997 para montar una fábrica de componente de automoción. En aquellos años eran muy escasas las empresas que se atrevían a embarcarse en algo así. Hoy ve con muy buenos ojos las oportunidades que se abren por el acuerdo comercial entre la UE y la India: "Las sinergias que pueden derivarse son tremendas para ambos países". 10.12 min Cinco continentes - El nuevo acuerdo entre India y la Unión Europea El director de Indolink está convencido de que se abrirá un abanico de oportunidades que él ya conoció, hace más de dos décadas, como uno de los pioneros en ese mercado que ha cambiado muchísimo desde entonces. En aquel momento se contaban con los dedos las manos las empresas españolas que operaban en India. Es cierto que, hoy, tampoco hay muchas porque para España la India no ha sido un objetivo prioritario. Gil Medrano destaca que uno de los principales problemas que se pondrán encontrar, ahora, quienes quieran hacer negocio en la India "es la complejidad burocrática". Y añade que el nuevo marco entre la UE y la India "proporcionará unas reglas de juego más claras y estables" que servirán para disminuir la incertidumbre y propiciar un aumento del volumen de negocio de España en el país asiático.