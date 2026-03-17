Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado este lunes la retórica contra un país con el que había iniciado conversaciones destinadas a mejorar sus relaciones. El mandatario ha declarado que será quien tenga "el honor" de "tomar Cuba", en referencia a su intención de forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, impulsar una intervención más directa, como ya ha llevado a cabo durante este año en Venezuela e Irán.

Un periodista ha preguntado a Trump durante un acto en la Casa Blanca si la estrategia con Cuba sería similar a la aplicada en esas naciones. A lo que ha respondido: "No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada". De inmediato, ha asegurado que "creo que tendré el honor de tomar Cuba".

Otro periodista le ha pedido más explicaciones sobre la expresión "tomar Cuba": "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad". Trump ha insistido en la debilidad de Cuba, de su dirigencia, y ha subrayado que se trata de "una nación muy debilitada".

"Una isla hermosa" Sin embargo, ha resaltado que se trata de "una isla hermosa" con "gran gente" y ha recordado que muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos han prosperado. "Conozco a muchas personas de Cuba que fueron tratadas terriblemente y son personas muy emprendedoras. Vinieron aquí y se hicieron ricos", ha apuntado. "Uno de mis amigos empezó sin nada y ahora es el mayor dueño de gasolineras del país. Es cubano", ha señalado. Muchos de esos cubanos aspiran a regresar a la isla. "Su familia quiere volver a Cuba de visita. No han regresado en 50 años. Muchos cubanos dicen que les gustaría volver", ha resaltado. Cuba sufre un nuevo apagón eléctrico con la dificultad añadida de la falta de combustible para reiniciar el sistema Este mismo lunes Cuba ha sufrido un apagón total de la red eléctrica. Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

Derrocar a Díaz-Canel Mientras se producen las negociaciones entre la administración Trump y funcionarios cubanos, Estados Unidos busca derrocar al presidente Miguel Díaz-Canel, según han declarado cuatro personas familiarizadas con las conversaciones a The New York Times. De acuerdo con esta información publicada por este diario estadounidense, los delegados de Trump han indicado a los negociadores cubanos que el presidente debe dimitir. La medida acabaría con el mandato de una figura clave del gobierno cubano, pero mantendría en el poder, según NYT, al Ejecutivo comunista que ha gobernado Cuba durante más de 65 años. Tras su salida, los siguientes pasos en manos de los cubanos. El periódico publica que, hasta el momento, Estados Unidos no está presionando para que se tomen medidas contra los miembros de la familia Castro.