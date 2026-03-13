Cuba anuncia la liberación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano y Díaz-Canel convoca una inusual comparecencia

Estamos con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado.

Natalia, hoy el presidente

Donald Trump celebra aquí en Miami la primera reunión de una nueva iniciativa

con líderes latinoamericanos, el Escudo de las Américas.

Él ha dejado claro su voluntad de ejercer control sobre el continente

americano, de ejercer su influencia.

¿Cuáles son los objetivos de esta nueva alianza?

Bueno, esta alianza que hoy el presidente Trump anunció como una nueva

organización tiene como objetivos..

muy concretos que son bajo el marco de esa doctrina Don Roe, que

estamos restableciendo la preeminencia de los Estados Unidos en nuestra

vecindad, que es

nuestra región, y los objetivos muy particulares son en los aspectos de

seguridad,

de estabilidad y de prosperidad.

Dice que está muy contento con Delcy Rodríguez,

pero ella no está aquí.

¿La ha invitado a esta cumbre?

Los países que están el día

de hoy han sido los que han sido invitados por la Casa Blanca, así que

son los que han sido incluidos

Lo que podemos ver en estos 12 países es que me parece que coincide bastante

con las visitas

al extranjero que ha hecho el secretario Rubio a la región.

Esto no es una cumbre ni teórica

ni simbólica, es una cumbre donde se reúnen países que ya han tenido éxitos

y

logros en el ámbito de seguridad y que ya tienen acuerdos con los

Estados Unidos como para las deportaciones, para trabajar en

conjunto contra las drogas

¿Y cuál es el plan del presidente para Cuba?

Hoy ha dicho que están negociando.

¿Está hablando

el secretario de Estado con el nieto de Raúl Castro.

Hoy lo que dijo el presidente no es nada nuevo

de lo que él ha dicho en los últimos días

El presidente Trump dijo que el secretario Rubio está liderando esas

negociaciones, esas conversaciones y es del interés del régimen

cubano seguir con esas negociaciones.

No estamos hablando de quiénes son

los pares con los que están o los interlocutores con los que estamos

hablando, el secretario Rubio

no lo ha compartido.

Posiblemente es para no poner en riesgo

esas conversaciones y discusiones que están sucediendo.

Lo que sí dejó claro el presidente es que

haciendo?

tomen la decisión inteligente para su pueblo.

¿Y si esa presión no funciona se plantea

el presidente atacar

Cuba? Yo creo que no podemos ponerle

palabras al presidente Trump en lo que él considere hacer o no hacer en el

futuro

Creo que el secretario Marco Rubio analiza muy bien esas situaciones y él

será el que le va a aconsejar

al presidente Trump a la Casa Blanca de pasos a seguir