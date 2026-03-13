Cuba anuncia la liberación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano y Díaz-Canel convoca una inusual comparecencia
- El presidente cubano comparece a las 6:30 hora local (12:30 hora peninsular española)
- La decisión llega en un momento de fuertes presiones de Washington a La Habana
El Gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que califica de "soberana" y que se produce tras la intermediación del Vaticano, quien históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos.
La decisión llega en un momento de fuertes presiones de Washington a La Habana y a horas de una inusual comparecencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocada esa misma tarde para hoy viernes por la mañana a las 6:30 hora local (12:30 hora peninsular española).
"El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).
La sombra de la intervención de Washington
El anuncio se produce en un momento crítico para la isla. Washington lleva meses presionando al Gobierno cubano buscando un cambio y ha llegado a imponerle un asedio petrolero que está asfixiando al país.
La medida, que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional, ha llevado los apagones crónicos del país a máximos y ha paralizado la ya maltrecha economía nacional tras seis años de grave crisis económica.
Estamos con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado.
Natalia, hoy el presidente
Donald Trump celebra aquí en Miami la primera reunión de una nueva iniciativa
con líderes latinoamericanos, el Escudo de las Américas.
Él ha dejado claro su voluntad de ejercer control sobre el continente
americano, de ejercer su influencia.
¿Cuáles son los objetivos de esta nueva alianza?
Bueno, esta alianza que hoy el presidente Trump anunció como una nueva
organización tiene como objetivos..
muy concretos que son bajo el marco de esa doctrina Don Roe, que
estamos restableciendo la preeminencia de los Estados Unidos en nuestra
vecindad, que es
nuestra región, y los objetivos muy particulares son en los aspectos de
seguridad,
de estabilidad y de prosperidad.
Dice que está muy contento con Delcy Rodríguez,
pero ella no está aquí.
¿La ha invitado a esta cumbre?
Los países que están el día
de hoy han sido los que han sido invitados por la Casa Blanca, así que
son los que han sido incluidos
Lo que podemos ver en estos 12 países es que me parece que coincide bastante
con las visitas
al extranjero que ha hecho el secretario Rubio a la región.
Esto no es una cumbre ni teórica
ni simbólica, es una cumbre donde se reúnen países que ya han tenido éxitos
y
logros en el ámbito de seguridad y que ya tienen acuerdos con los
Estados Unidos como para las deportaciones, para trabajar en
conjunto contra las drogas
¿Y cuál es el plan del presidente para Cuba?
Hoy ha dicho que están negociando.
¿Está hablando
el secretario de Estado con el nieto de Raúl Castro.
Hoy lo que dijo el presidente no es nada nuevo
de lo que él ha dicho en los últimos días
El presidente Trump dijo que el secretario Rubio está liderando esas
negociaciones, esas conversaciones y es del interés del régimen
cubano seguir con esas negociaciones.
No estamos hablando de quiénes son
los pares con los que están o los interlocutores con los que estamos
hablando, el secretario Rubio
no lo ha compartido.
Posiblemente es para no poner en riesgo
esas conversaciones y discusiones que están sucediendo.
Lo que sí dejó claro el presidente es que
haciendo?
tomen la decisión inteligente para su pueblo.
¿Y si esa presión no funciona se plantea
el presidente atacar
Cuba? Yo creo que no podemos ponerle
palabras al presidente Trump en lo que él considere hacer o no hacer en el
futuro
Creo que el secretario Marco Rubio analiza muy bien esas situaciones y él
será el que le va a aconsejar
al presidente Trump a la Casa Blanca de pasos a seguir
Tras las intervenciones de EE.UU. en Venezuela, con la captura del presidente Nicolás Maduro, y en Irán, con el intenso bombardeo y la muerte de sus principales líderes, la presión se ha elevado sobre Cuba, a la que la Administración Trump señala como próximo objetivo.
Durante semanas, Trump ha asegurado que se están realizando contactos entre su administración y representantes cubanos. El Gobierno cubano, que durante semanas rechazó que hubiese negociaciones, ha dejado de negarlos.
¿Cómo serán las excarcelaciones?
La Habana enmarca esta decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad".
Agregó que se trata de una "decisión soberana" que constituye "una práctica habitual" en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracterizó por su "trayectoria humanitaria".
La ONG Amnistía Internacional (AI) critica la "opacidad" del anuncio, por no venir acompañado de una lista de beneficiados ni explicaciones sobre la modalidad de liberación. También que no se haya especificado si serán "personas privadas de libertad por motivos políticos".
Amnistía Internacional denuncia asimismo la utilización de presos "de manera deshumanizante", "como fichas de cambio en un juego político", e insiste en la liberación "inmediata e incondicional" de todas las personas "injustamente encarceladas en Cuba".
Según cifras del Minrex, desde el año 2010 el Gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos, mientras que en los últimos tres años otros 10.000 presos fueron excarcelados por diferentes beneficios.
El Gobierno cubano anunció en enero de 2025 la liberación gradual de 553 personas sancionadas tras un acuerdo entre La Habana y la administración ya saliente del presidente estadounidense Joe Biden, con mediación del Vaticano. A cambio, Washington sacó a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una sanción con un fuerte impacto financiero para Cuba.
No obstante, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump acabó de golpe con ese tibio acercamiento entre EE.UU. y Cuba. Washington volvió a incluir a La Habana en su lista negra apenas horas después de la toma de posesión del republicano.
Cuba, sin embargo, siguió adelante con la excarcelación, que concluyó en marzo de 2025. Alrededor de la mitad de los beneficiados eran presos políticos, según los registros que llevaron a cabo en aquellos días varias ONG de derechos humanos. Según la ONG Prisoners Defenders, a finales de febrero su registro de presos políticos en Cuba sumaba 1.214 personas, su máximo histórico, siete más que el mes previo.