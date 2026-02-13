La ONU acusa a EE.UU. de violar la legalidad internacional con sus sanciones contra Cuba

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido de que Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba.

El organismo considera que las sanciones desmantelan el sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla. "Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad, no por un país", ha explicado la portavoz del organismo, Marta Hurtado, según recoge Efe.

"Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos", ha declarado por su parte el alto comisionado, Volker Türk.

La Administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba tras su ataque a Venezuela del pasado 3 de enero. Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren a la isla el petróleo que necesita para hacer funcionar su sistema energético.