La ONU acusa a EE.UU. de violar la legalidad internacional con sus sanciones contra Cuba
- Sólo el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones, según la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH
- La falta de combustible afecta a la sanidad, la alimentación y la ayuda humanitaria
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido de que Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba.
El organismo considera que las sanciones desmantelan el sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla. "Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad, no por un país", ha explicado la portavoz del organismo, Marta Hurtado, según recoge Efe.
"Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos", ha declarado por su parte el alto comisionado, Volker Türk.
La Administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba tras su ataque a Venezuela del pasado 3 de enero. Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren a la isla el petróleo que necesita para hacer funcionar su sistema energético.
Daños al sistema sanitario, los suministros y la ayuda externa
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) ha recordado, por ejemplo, que la falta de electricidad compromete el funcionamiento del sistema sanitario, desde las unidades de cuidados intensivos y las salas de urgencias, a la producción y almacenamiento de vacunas, de productos sanguíneos y otros medicamentos sensibles a la temperatura. "Si la cadena de frío se rompe entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente", ha subrayado Marta Hurtado.
La escasez de combustible afecta también al sistema estatal de racionamiento y el acceso a suministros básicos para los programas de alimentación escolar, los hospitales de maternidad y las residencias de ancianos, entre otros.
El boicot a la llegada de petróleo limita también las propias actividades de las agencias de la ONU en Cuba, como la ayuda a la población afectada por el paso del huracán Melissa del pasado octubre, informa Efe.
La OHCHR ha añadido que corresponde a las autoridades cubanas hacer lo posible para atender a los más vulnerables y para desescalar el enfrentamiento con EE.UU., además de respetar los derechos a la libertad de reunión y expresión.
Tras el ataque contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, el 3 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el fin del suministro de petróleo venezolano a la isla. El 29 de enero, Trump firmó una orden presidencial para imponer aranceles a los países que, como México, suministraran crudo a la isla.
Cuba depende para cubrir sus necesidades energéticas de las importaciones de Venezuela y, en menor medida de México y Rusia. La falta del petróleo venezolano ha obligado al Gobierno cubano a poner en marcha un plan de emergencia con restricciones y apagones, que ha afectado también a las aerolíneas y a la industria turística.