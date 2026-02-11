Rusia anuncia que va a repatriar a sus turistas en Cuba y el cese temporal de vuelos a la isla

Rusia planea sacar a sus turistas de Cuba en avión en los próximos días y luego suspender todos los vuelos hasta que disminuya la escasez de combustible para aviones, según ha informado este miércoles Rosaviatsia, el regulador de aviación. Además, ha asegurado que Rossiya, parte del grupo Aeroflot, y Severny Veter (Nordwind) solo operarán vuelos de pasajeros para el regreso de turistas desde Cuba, una medida que, según han informado ambas aerolíneas en comunicados separados, entrará en vigor el jueves.

El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado a Cuba como "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha asegurado que la isla comunista ya no recibirá petróleo de Venezuela. Washington ha amenazado con imponer aranceles a otros proveedores, como México, si continúan enviando combustible a la isla. La propia Cuba ha advertido a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones ya no estaría disponible en la isla a partir del martes.

El Ministerio de Economía de Rusia ha recomendado este miércoles a los turistas que suspendan todos los viajes a Cuba hasta que la situación se normalice y ha ordenado a los operadores turísticos rusos que suspendan las ventas.

Moscú anuncia cese temporal de vuelos a Cuba Las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados en la isla caribeña debido a la crisis aeroportuaria provocada por el embargo energético de Estados Unidos. "Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (pertenece al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país", ha señalado en Telegram la oficina de prensa de la agencia estatal. Según Rosaviatsia, "en los próximos días Rossiya llevará a cabo varios vuelos solo de regreso, de La Habana y Varadero a Moscú, para garantizar el retorno de los turistas rusos". "Después, el programa de vuelos de la aerolínea cesará temporalmente, hasta que la situación cambie", ha puntualizado. Desde el Ministerio de Transporte de Rusia y Rosaviatsia "siguen de modo especial la situación con los vuelos entre los países y se mantienen en contacto permanente con las autoridades aeronáuticas de Cuba". Por su parte, el operador turístico ruso Pegas Touristik ha confirmado el cese de las ventas de nueve paquetes turísticos. "La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos", ha aseverado. Según han anunciado las autoridades turísticas en días anteriores, en la mayor isla de las Antillas habría alrededor de 4.000 turistas rusos varados. Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025. Durante el año pasado, debido a la crisis económica que sufre la isla, el número de turistas descendió un 71 %, hasta los 131.882, según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI). "Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", ha dicho el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al señalar que "la situación en Cuba es realmente crítica". También ha asegurado que "estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país" y ha asegurado que Moscú y La Habana estudian "posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos". El Gobierno cubano ya advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes. La decisión de estas dos aerolíneas se suma a las de las canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet, que suspendieron sus vuelos hacia Cuba, y a la de otras compañías del sector, como Air Europa, que realizará una parada en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) para repostar durante sus viajes desde y hacia La Habana. Díaz-Canel asegura que Cuba está dispuesta a un diálogo con EE.UU. en condiciones de igualdad y "sin presiones"