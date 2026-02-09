Cuba comunica a las aerolíneas que se queda sin combustible para aviones desde este martes por el bloqueo de EE.UU.

Cuba ha comunicado a las aerolíneas que operan en la isla que se quedará sin combustible para aviones como consecuencia del bloqueo de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo venezolano. El aviso a la aviación (NOTAM), publicado el domingo por la noche, estará vigente un mes, desde este martes 10 de febrero hasta el 11 de marzo.

El país caribeño ha dependido históricamente de Venezuela para el suministro de gran parte de su combustible para aviones. Sin embargo, no ha recibido ningún producto crudo o refinado desde mediados de diciembre, cuando la Administración estadounidense del presidente Donald Trump decidió bloquear las exportaciones del Estado sudamericano.

La aerolínea española Iberia ha aclarado que de momento esto no significa que se vayan a producir modificaciones o cancelaciones en sus vuelos, para lo que adoptará "las medidas que sean necesarias". En todo caso, ha activado una "flexibilización de tarifas" para que quienes tienen ya un vuelo reservado puedan efectuar cambios.

Por su parte, Air Europa ha informado que realizará una parada para repostar en el aeropuerto de Santo Domingo en los trayectos entre Madrid y La Habana a partir de este martes, un cambio en la operativa que obligará a ajustar los horarios previstos.

La situación de déficit de combustible no es nueva en Cuba. Tanto en los conflictos geopolíticos de los 90 como en los cuellos de botella temporales más recientes, las aerolíneas afectadas —principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas— han salvado el problema reacomodando sus rutas de salida de la isla con una escala extra para repostar en México o República Dominicana.

Trump amenazó con aranceles a quien suministre a Cuba La presión de Estados Unidos sobre Cuba en términos energéticos está estrechamente ligada a su operación en Venezuela. El 3 de enero, cuando concluyó la captura militar del presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump anunció el fin del suministro de petróleo de ese país suramericano a la isla. Luego, el 29 de enero, firmó una orden presidencial con la que amenazó con aranceles a los países que suministraran crudo a la isla, con el pretexto de que era un peligro para la seguridad nacional estadounidense. En paralelo, la Casa Blanca instó a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde", algo a lo que el Gobierno cubano se ha mostrado abierto, aunque niegue que ya existan conversaciones. Cuba, que produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas, depende de las importaciones de Venezuela (le aportó un 30% del total en 2025) y, en menor medida, de México y Rusia. Así, el Ejecutivo comunista anunció esta semana un duro plan de emergencia para subsistir, lo que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales, así como el cierre de algunos hoteles. A esta nueva circunstancia, se suma la profunda crisis en la que está sumida su economía desde hace seis años, con recesión, inflación, déficit de bienes básicos (también comida o medinas) y apagones diarios, lo que ha llevado a una migración masiva.