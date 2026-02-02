Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo a Rusia para adquirirlo a EE.UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes, tras hablar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial por el que se reduce los aranceles al país asiático, que a su vez dejaría de comprar petróleo a Rusia para adquirirlo de EE.UU. y Venezuela. El líder indio ha agradecido al estadounidense la reducción arancelaria aunque no se ha manifestado por ahora sobre el veto al petróleo ruso.

"Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela", ha señalado el mandatario en la plataforma Truth Social, en el que define a Modi como uno de sus grandes amigos y "un líder poderoso y respetado de su país".

A juicio del republicano, que Nueva Delhi deje de adquirir crudo ruso "ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", donde están "miles de personas muriendo cada semana".

En el mismo mensaje, Trump ha adelantado que "por amistad y respeto" a Modi, y "a petición suya", han acordado la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial bilateral por el que Washington reducirá los llamados aranceles recíprocos para los productos indios del 25 % al 18 %. India es uno de los mayores compradores de petróleo ruso y ya en agosto pasado, el mandatario estadounidense firmó un decreto que añadía un 25 % de arancel sobre los productos indios en respuesta "a la compra continua de petróleo ruso", lo que elevaba al 50 % los aranceles al país asiático.

"Excelente relación con India" El presidente ha especificado que el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para los productos estadounidenses. Modi, según el estadounidense, se habría comprometido a elevar las importaciones de EE.UU. e invertir más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón "y muchos otros productos estadounidenses". "Nuestra excelente relación con la India se fortalecerá aún más en el futuro. El primer ministro Modi y yo somos dos personas que logran las cosas, algo que no se puede decir de la mayoría", ha concluido. Posteriormente, en un mensaje en su cuenta de X, el primer ministro indio también ha llamado "amigo" a Trump y se ha mostrado complacido por que los productos fabricados en India "ahora tengan una tarifa reducida del 18%". "Grandes agradecimientos al presidente Trump en nombre de los 1.400 millones de personas de India por este maravilloso anuncio. Cuando dos grandes economías y las mayores democracias del mundo trabajan juntas, beneficia a nuestra gente y desbloquea inmensas oportunidades para una cooperación mutuamente beneficiosa", ha indicado Modi. En su opinión, "el liderazgo del presidente Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad globales". E India "apoya plenamente sus esfuerzos por la paz". ““ Ya el sábado pasado, Trump había anunciado que la India comenzaría a comprar crudo de Venezuela, país que Estados Unidos tutela desde hace un mes, cuando Washington lanzó un ataque sobre Caracas que se saldó con la captura y detención de su mandatario, Nicolás Maduro. Este fue sustituido en el poder por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada a la que EE.UU mantiene como interlocutora. "India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo", dijo el mandatario en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One. Por su parte, Modi tuvo el viernes una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, y ambos pactaron "profundizar la cooperación energética" bilateral.

Modi y Putin pactaron en diciembre una alianza económica En diciembre pasado, Modi pactó con el presidente ruso, Vladímir Putin, una alianza económica para los próximos cinco años. Una cooperación que se selló durante una visita del líder del Kremlin a Nueva Delhi. Según se informó entonces, este programa consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones y los castigos impuestos por Estados Unidos. Asimismo, Modi confirmó negociaciones para cerrar un Tratado de Libre Comercio (TCL) entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque regional que lidera Moscú. El sector energético estuvo presente en las conversaciones. El presidente ruso subrayó que Moscú es un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón para la India y el mandatario indio enfocó la reunión hacia el futuro de la cooperación comercial. Las refinerías indias permitieron encontrar una salida estable del crudo ruso en los mercados internacionales, entre ellos, Europa y Oriente Medio, a través de la transformación en productos refinados legalmente en su territorio. Rusia e India pactan una alianza económica en un encuentro marcado por la guerra de Ucrania