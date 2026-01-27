La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones

La Unión Europea (UE) y la India han cerrado este martes un acuerdo de libre comercio tras 18 años de diálogo intermitente. Calificado por ambas partes como "histórico", el pacto unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores. En palabras del Gobierno de España, se abren nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un mercado de "enorme potencial".

"Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para 2.000 millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, en un mensaje en su cuenta de X.

Bautizado por la propia Von der Leyen como "la madre de todos los acuerdos", el pacto busca reducir la dependencia respecto a China y Estados Unidos, en un momento de incertidumbre por la guerra comercial iniciada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con el acuerdo con Mercosur, en el aire.

Tras la firma, el acuerdo requiere la aprobación del Parlamento Europeo y la decisión del Consejo sobre su celebración para su entrada en vigor. Una vez que la India también ratifique el Acuerdo, este podrá entrar en vigor.

Los aranceles se eliminarán o reducirán a mínimos La UE y la India comercian anualmente bienes y servicios por valor de más de 180.000 millones de euros, una cifra que se espera que se duplique para 2032, eliminando o reduciendo los aranceles del 96,6% de las exportaciones de bienes de la UE a la India. Eso supondrá un ahorro de alrededor de 4.000 millones de euros anuales en gravámenes sobre los productos europeos, según ha explicado la Comisión Europa en un comunicado. Por ejemplo, las tarifas arancelarias sobre los automóviles se reducirán gradualmente del 110% a un mínimo del 10%, mientras que se eliminarán por completo para las piezas de automóviles en un plazo de cinco a diez años. Los aranceles, que alcanzan hasta el 44% para maquinaria, el 22% para productos químicos y el 11% para productos farmacéuticos, también se eliminarán en su mayor parte. 10.12 min Cinco continentes - El nuevo acuerdo entre India y la Unión Europea En lo que respecta a los productos agroalimentarios, los aranceles indios sobre los vinos se reducirán del 150% al 75% al entrar en vigor y, eventualmente, hasta el 20%. Los gravámenes sobre el aceite de oliva pasarán del 45% al 0% en cinco años, mientras que los productos agrícolas procesados, como el pan y la confitería, verán eliminados aranceles de hasta el 50%. "Los sectores agrícolas europeos sensibles estarán plenamente protegidos, ya que productos como la carne de vacuno, la carne de pollo, el arroz y el azúcar quedan excluidos de la liberalización del acuerdo", ha señalado la Comisión, asegurando a su vez que "todas las importaciones indias seguirán debiendo respetar las estrictas normas de salud y seguridad alimentaria de la UE".