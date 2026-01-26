La Unión Europea y la India ultiman un acuerdo comercial histórico tras 18 años de diálogo intermitente

La Unión Europea (UE) y la India prevén anunciar este martes en Nueva Delhi el cierre definitivo de las negociaciones para un histórico Tratado de Libre Comercio (TLC) tras 18 años de diálogo intermitente.

Bautizado por los negociadores como "la madre de todos los acuerdos", el pacto marcaría el fin del proteccionismo indio y busca reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China. En el caso europeo, refleja además la aspiración de buscar nuevos socios y mercados en medio del caos geopolítico del segundo Gobierno de Donald Trump.

Claves del acuerdo Los negociadores han dividido el pacto en tres tratados independientes (pero vinculados políticamente) para evitar que el proceso descarrilara, tal y como ha explicado a EFE una fuente próxima a las negociaciones. El núcleo duro es el Tratado de Libre Comercio (TLC), que elimina aranceles en el 90% de los productos. Luego está un segundo acuerdo de protección de inversiones para dar seguridad a las empresas, y un tercero sobre Indicaciones Geográficas (IG) para proteger productos con denominación de origen como el champán, el queso feta, el té Darjeeling o el arroz basmati.

Reducir aranceles a vehículos de lujo El acuerdo contempla reducir los aranceles del actual 110% a un entorno del 40% inmediato para vehículos de lujo, con una bajada progresiva al 10% en los próximos años. Bruselas también lograría ventajas en nichos como maquinaria industrial, aeronáutica, química y vinos, donde se aplicaría una rebaja gradual. A cambio, la UE abre sus puertas al textil indio. Sin embargo, para cerrar el pacto se han excluido los productos agrícolas sensibles como lácteos y cereales.

Obtener 100.000 millones de euros en inversiones de la India Bruselas aspira a que este marco fomente inversiones por valor de 100.000 millones de euros en la India durante los próximos 15 años, con el objetivo de triplicar la presencia de empresas europeas. No obstante, el escollo principal es el mecanismo de resolución de disputas. En las negociaciones se ha propuesto un sistema híbrido que protege a los inversores europeos frente a expropiaciones, pero garantiza el derecho a regular del Estado indio en temas de interés público para evitar demandas abusivas.

Visados para el talento digital Para la India, la prioridad era la movilidad. Se firmará un Memorando de Entendimiento específico para facilitar la migración legal de talento. Esto crearía "vías rápidas" burocráticas para estudiantes, investigadores y trabajadores de alta cualificación tecnológica, ayudando a cubrir el déficit de ingenieros en Europa. En el sentido inverso, se ha pactado un marco de "interoperabilidad" que permite a las empresas europeas procesar datos en la India sin violar las estrictas normas de privacidad de la UE.

La solución al impuesto verde y el corredor frente a China El mayor obstáculo técnico, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE que penaliza al acero indio. Para esto, la UE se compromete a apoyar la descarbonización industrial de la India mediante tecnología de hidrógeno verde y a reconocer los sistemas locales de créditos de carbono para evitar una doble imposición a las empresas indias. La cumbre servirá para reactivar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), la gran alternativa occidental a la Ruta de la Seda china. Aunque las obras están ralentizadas por la guerra en Gaza, Bruselas y Nueva Delhi reafirmarán su compromiso político para acelerar las conexiones portuarias y ferroviarias que unirán ambos continentes.