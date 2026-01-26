La India emite una alerta por un nuevo brote del virus Nipah con casi 200 confinados

Las autoridades sanitarias de la India han emitido este lunes una alerta epidemiológica tras confirmar la detección de un nuevo brote del letal virus Nipah, que ha dejado hasta el momento al menos dos casos confirmados y ha obligado a poner bajo vigilancia a cerca de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados.

"Hasta el momento, solo dos pacientes han dado positivo. Los contactos restantes, aproximadamente 190, han sido enviados a cuarentena, y quienes presentaron síntomas también se han sometido a la prueba", ha confirmado el subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, a la agencia india ANI.

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) activó los protocolos de emergencia a través de una circular técnica donde se detallan las características del virus y las medidas urgentes que se deben tomar para evitar el contagio.

Refuerzo de la seguridad de los hospitales El Ministerio de Salud ha instado a reforzar la seguridad en los hospitales de la zona afectada, imponiendo el uso de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal médico ante el temor a la transmisión de humano a humano. Los expertos advierten de que la emergencia continúa activa. El propio Goswami ha alertado de que pueden aparecer más casos y ha subrayado que "no es el momento de decir que el brote ha terminado". "Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado", ha sentenciado el experto.