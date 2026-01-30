Estados Unidos impondrá aranceles a los bienes procedentes de países que vendan petróleo a Cuba

Donald Trump ha firmado este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", sostiene el mandatario en la orden ejecutiva que ha publicado la Casa Blanca en su página web.

Trump señala en el documento que el régimen cubano “se alinea con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversarios de los Estados Unidos”. Entre ellos, el Gobierno de la Federación de Rusia (Rusia), la República Popular China (RPC), el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá, “a los que presta su apoyo”.

Para hacer frente “a la emergencia nacional”, el presidente de Estados Unidos sostiene en la orden ejecutiva que considera “necesario y apropiado establecer un sistema arancelario” en el que se podrá imponer “un arancel ad valorem adicional a las importaciones de productos procedentes de países extranjeros que vendan o suministren, directa o indirectamente, petróleo a Cuba”.