Estados Unidos impondrá aranceles a los bienes procedentes de países que vendan petróleo a Cuba
- Una orden ejecutiva firmada por Trump este jueves declara la emergencia nacional respecto a Cuba
- En el documento, se considera la situación con la isla “una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional”
Donald Trump ha firmado este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.
"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", sostiene el mandatario en la orden ejecutiva que ha publicado la Casa Blanca en su página web.
Trump señala en el documento que el régimen cubano “se alinea con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversarios de los Estados Unidos”. Entre ellos, el Gobierno de la Federación de Rusia (Rusia), la República Popular China (RPC), el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá, “a los que presta su apoyo”.
Para hacer frente “a la emergencia nacional”, el presidente de Estados Unidos sostiene en la orden ejecutiva que considera “necesario y apropiado establecer un sistema arancelario” en el que se podrá imponer “un arancel ad valorem adicional a las importaciones de productos procedentes de países extranjeros que vendan o suministren, directa o indirectamente, petróleo a Cuba”.
Cuba, una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU
En el documento, Trump asegura que la isla caribeña alberga la mayor instalación de inteligencia de señales en el extranjero de Rusia, “que intenta robar información sensible sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos”, que “sigue desarrollando una profunda cooperación en materia de inteligencia y defensa con China” o que acoge a grupos terroristas como Hezbolá o Hamás “creando un entorno seguro para estos grupos malignos, de modo que estos grupos terroristas transnacionales puedan establecer vínculos económicos, culturales y de seguridad en todo el país”.
“Además, en contra de los intereses y la política exterior de Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región mediante la migración y la violencia”, señala el presidente estadounidense en la orden.
Y entra a valorar su política interior: “El régimen comunista persigue y tortura a sus oponentes políticos; niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa; se beneficia de manera corrupta de su miseria; y comete otras violaciones de los derechos humanos”. Y ahonda con ejemplos: "Las familias de los presos políticos se enfrentan a represalias por protestar pacíficamente contra el encarcelamiento indebido de sus seres queridos. Las autoridades cubanas acosan a los fieles, bloquean la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil, prohíben la libertad de prensa y niegan la posibilidad de expresarse libremente, incluso en Internet".
"El régimen cubano sigue difundiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental, lo que supone una amenaza para la política exterior de los Estados Unidos", asevera el líder republicano en la orden ejecutiva.