Trump anuncia la inminente reapertura del espacio aéreo venezolano tras hablar con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que próximamente se reabrirán las conexiones comerciales aéreas con Venezuela, después de mantener una conversación con la presidenta interina del país caribeño, Delcy Rodríguez. Hace dos meses, el 29 de noviembre, el mandatario había anunciado el cierre del espacio aéreo venezolano en medio de sus presiones a Nicolás Maduro.

Al inicio de una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el republicano ha dicho que espera que la reapertura del espacio aéreo se concrete "a última hora".

Trump ha especificado que ha informado a Delcy Rodríguez de la decisión y que ha dado "instrucciones" al secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, "y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares", para que, "a más tardar al final del día de hoy", el espacio aéreo esté abierto "para que los aviones puedan volar a Venezuela".

También ha indicado que importantes compañías petroleras estadounidenses visitarán el país sudamericano para explorar proyectos.

Dos meses de restricciones Hace dos meses, en medio de la fuerte escalada militar estadounidense en el Caribe, que se saldó el pasado 3 de enero con la captura y posterior traslado a Nueva York de Maduro para ser juzgado por narcoterrorismo, Trump advirtió que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideraran que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad". En ese momento, el Gobierno de Venezuela, aún encabezado por Maduro, rechazó ese anuncio al considerarlo "hostil, unilateral y arbitrario" y criticó la "amenaza colonialista" contra el país. Al día siguiente del ataque aéreo estadounidense a Caracas, en el que fue secuestrado el mandatario y su mujer, Cilia Flores, Estados Unidos levantó las restricciones al espacio aéreo en el resto de la región del Caribe que había implementado el sábado por la operación militar. 01.31 min El cierre del espacio aéreo obliga a miles de personas a salir de Venezuela por la frontera con Colombia

Delcy Rodríguez está dispuesta al "diálogo", pero no a "otra agresión” Este miércoles, Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro y en su ausencia ejerce como "presidenta encargada" del país, fue reconocida como la primera comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Durante la ceremonia, que reunió a más de 3.000 militares, la líder chavista manifestó que “están dispuestos al acuerdo, al diálogo, pero no a otra agresión”. “¡Que vengan todos los que realmente aman a Venezuela, pero que aquellos que buscan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo venezolano que se queden en Washington!”, exclamó desde el Patio de Honor de la Academia Militar, en alusión a la oposición y a su líder, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La líder opositora al régimen chavista apoyó la intervención que condujo a la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el 3 de enero. El miércoles se reunió en Washington con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y luego dijo a los periodistas: “Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”. Delcy Rodríguez, nombrada comandante en jefe de Venezuela: “Estamos dispuestos al diálogo, pero no a otra agresión”