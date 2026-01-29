Delcy Rodríguez, nombrada comandante en jefe de Venezuela: “Estamos dispuestos al diálogo, pero no a otra agresión”

El mando del país sudamericano ha quedado de momento y por primera vez en

su historia en manos

de una mujer. Es Delsi Rodríguez, la vicepresidenta

ejecutiva del gobierno de Maduro, que se convierte

ahora en presidenta interina.

En sus primeras declaraciones ha pedido la liberación inmediata de

Nicolás Maduro. Exigimos la inmediata liberación del

presidente

Nicolás Maduro y de su esposa Silvia Flor.

Nacida en Caracas, es hija del fundador de la Liga

Socialista, considerado un mártir revolucionario por el chavismo.

Tiene 56 años y estudió Derecho en la

Universidad Central de Venezuela.

Es, además, la hermana del actual presidente de la Asamblea Nacional,

Jorge Rodríguez

Durante más de dos décadas se le ha conocido como una de las principales

figuras del chavismo.

Su primer cargo fue como

ministra de Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez,

cuyo movimiento político ha encabezado

Maduro desde su muerte en 2013.

Desde entonces, durante un año, fue ministra de Comunicación e Información

y asumió

el Ministerio de Relaciones Exteriores de 2014 a 2017, posición desde la que

defendió

al gobierno de Maduro frente a las críticas del exterior, como las que

apuntan a la falta de democracia o a la violación de los

derechos humanos en el país sudamericano.

En foros como la Organización de las Naciones Unidas,

Rodríguez acusó a otros gobiernos de buscar perjudicar a su país.

En 2017 fue presidenta de la Asamblea Nacional

Constituyente que amplió los poderes del gobierno y en 2018 maduro la nombró

vicepresidenta para su segundo

mandato hasta hoy Rodríguez ha mantenido ese cargo también durante el

tercer gobierno de maduro

desde enero de 2025 y tras las controvertidas elecciones de julio de

2024 entonces

el presidente venezolano le nombró ministra de Petróleo, un elemento clave

en la situación actual vivida

en el país. La vicepresidenta Rodríguez, que

también ha sido la encargada del Ministerio de Economía, ha sido una de

las

figuras con más poder y de marcada alineadura en todo el sistema