Delcy Rodríguez, nombrada comandante en jefe de Venezuela: “Estamos dispuestos al diálogo, pero no a otra agresión”
- Los ministros de Defensa y de Interior juraron su lealtad absoluta en un acto ante más de 3.000 militares
- Marco Rubio asegura que no tienen planeado atacar de nuevo a Venezuela siempre y cuando cooperen
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida este miércoles como la primera comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Durante la ceremonia, que reunió a más de 3.000 militares en el Fuerte Tiuna, enclave militar en Caracas donde Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero por el ejército estadounidense, Rodríguez manifestó que “están dispuestos al acuerdo, al diálogo, pero no a otra agresión”.
“¡Que vengan todos los que realmente aman a Venezuela, pero que aquellos que buscan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo venezolano que se queden en Washington!”, exclamó desde el Patio de Honor de la Academia Militar, en alusión a la oposición y a su líder, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
La líder opositora al régimen chavista apoyó la intervención que condujo a la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el 3 de enero. El miércoles se reunió en Washington con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y luego dijo a los periodistas: “Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”.
“Lealtad absoluta”
“Juramos lealtad y sumisión absoluta”, declaró durante el acto el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien entregó a Rodríguez -vestida con un traje rojo, el color que identifica al chavismo- el bastón que simboliza el mando supremo de las Fuerzas Armadas, así como una réplica de la espada de Simón Bolívar, héroe de la independencia venezolana.
El mando del país sudamericano ha quedado de momento y por primera vez en
su historia en manos
de una mujer. Es Delsi Rodríguez, la vicepresidenta
ejecutiva del gobierno de Maduro, que se convierte
ahora en presidenta interina.
En sus primeras declaraciones ha pedido la liberación inmediata de
Nicolás Maduro. Exigimos la inmediata liberación del
presidente
Nicolás Maduro y de su esposa Silvia Flor.
Nacida en Caracas, es hija del fundador de la Liga
Socialista, considerado un mártir revolucionario por el chavismo.
Tiene 56 años y estudió Derecho en la
Universidad Central de Venezuela.
Es, además, la hermana del actual presidente de la Asamblea Nacional,
Jorge Rodríguez
Durante más de dos décadas se le ha conocido como una de las principales
figuras del chavismo.
Su primer cargo fue como
ministra de Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez,
cuyo movimiento político ha encabezado
Maduro desde su muerte en 2013.
Desde entonces, durante un año, fue ministra de Comunicación e Información
y asumió
el Ministerio de Relaciones Exteriores de 2014 a 2017, posición desde la que
defendió
al gobierno de Maduro frente a las críticas del exterior, como las que
apuntan a la falta de democracia o a la violación de los
derechos humanos en el país sudamericano.
En foros como la Organización de las Naciones Unidas,
Rodríguez acusó a otros gobiernos de buscar perjudicar a su país.
En 2017 fue presidenta de la Asamblea Nacional
Constituyente que amplió los poderes del gobierno y en 2018 maduro la nombró
vicepresidenta para su segundo
mandato hasta hoy Rodríguez ha mantenido ese cargo también durante el
tercer gobierno de maduro
desde enero de 2025 y tras las controvertidas elecciones de julio de
2024 entonces
el presidente venezolano le nombró ministra de Petróleo, un elemento clave
en la situación actual vivida
en el país. La vicepresidenta Rodríguez, que
también ha sido la encargada del Ministerio de Economía, ha sido una de
las
figuras con más poder y de marcada alineadura en todo el sistema
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también expresó su lealtad a Rodríguez en nombre de la policía, declarando: “Nuestra lealtad a la Constitución Nacional y a su presidenta interina es absoluta, porque entendemos que defender su acción es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano (...) Bajo su mando, garantizaremos con eficacia el orden interno y la protección del pueblo”.
EE.UU. sin intención de nuevo ataque
Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ante el Comité de Exteriores del Senado estadounidense que la Administración de Donald Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descartó ninguna opción si la presidenta encargada de Venezuela no coopera con Washington.
Además, Rubio declaró que el objetivo del Gobierno de Trump es lograr una "Venezuela democrática", pero anticipó que la transición tomará tiempo y abrió la puerta en el proceso a la líder opositora María Corina Machado.
Machado, de visita en Washington después de su paso por Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz, pidió una "transición real" en Venezuela y que no quede "un sector del régimen en el poder".
De igual forma, aseguró que son "horas y días decisivos" para el futuro de su país y que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense.