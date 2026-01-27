Diosdado Cabello cifra en 808 los excarcelados en Venezuela y Trump agradece "este importante gesto humanitario"

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha dicho este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre" y volvió a negar que en el país existan presos políticos. Así lo ha declarado durante la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general del y número dos del PSUV ha insistido en que van a "seguir revisando" casos de detenidos, y ha reiterado, tal como había comunicado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que serán excluidos aquellos privados de libertad por homicidio, pedofilia o narcotráfico.

Cabello ha criticado a las ONG defensoras de presos políticos por cifrar en un número inferior las excarcelaciones ocurridas hasta el momento en el país, anunciadas el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez.

"Ellos andan como locos porque no tienen la lista", ha indicado el ministro venezolano en referencia al reclamo constante de ONG y familiares de que sean publicados los nombres de los liberados, lo que también prometió el titular del Legislativo sin que hasta el momento se haya concretado el ofrecimiento.

Diosdado Cabello ha insistido en que en Venezuela "no hay presos políticos" y dijo que el proceso actual es de gente "que cometió delitos y se están revisando". "Nosotros no tenemos nada que ocultar" y "esto no tiene nada que ver con presiones de ninguna naturaleza", ha subrayado.

También ha asegurado que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas puede ir a verificar el total de excarcelaciones, tal como propuso Delcy Rodríguez el viernes pasado, cuando pidió acabar con las "mentiras".

En contraposición de los datos que arroja el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, informó a través de redes sociales que este domingo hubo al menos 104 nuevas excarcelaciones, para un total de 266 desde el 8 de enero.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, publicó el domingo en la red social X que había verificado 277 excarcelaciones desde el 8 de enero y advirtió que quedan más de 835 presos políticos encarcelados.