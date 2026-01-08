Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Cabello asegura que el ataque de EE.UU. contra Venezuela dejó al menos un centenar de muertos

Venezuela: al menos 100 muertos en los bombardeos de EE.UU.
Fotografía que muestra el interior de una casa afectada por una explosión en Catia La Mar (Venezuela), el 4 de enero de 2026. EFE/ Miguel Gutiérrez
RTVE.es/Agencias

El ministro de Interior de Venezuela y 'número dos' del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este pasado miércoles que el ataque de Estados Unidos del pasado sábado causó al menos un centenar de muertos y otros tantos heridos.

Es el primer balance oficial de víctimas del ataque en el que las fuerzas especiales estadounidenses secuestraron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie", ha declarado Cabello durante su programa Con el mazo dando, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), según recoge Efe.

El ministro ha asegurado que en el ataque murieron "personas que nada tenían que ver en un conflicto", entre las que mencionó "civiles, mujeres que estaban en su casa" y que "fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas" en Caracas y otros lugares.

"Compañeros de la Fuerza Armada, hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, personal policial, compañeros que estaban en sus casas dormidos y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados", ha proseguido Cabello, que ha enviado sus condolencias a las familias de los "héroes".

Hasta ahora solo ha trascendido la identidad de una de estas víctimas civiles: Rosa Elena González, de 80 años, que vivía cerca de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, uno de los objetivos de los bombardeos. Rosa Elena murió a causa de las heridas cuando su edificio fue alcanzado por las bombas.

Venezuela: Entierro de Rosa Elena González, víctima de los bombardeos de EE.UU.

Venezuela: Entierro de Rosa Elena González, víctima de los bombardeos de EE.UU. Caracas, 5 de enero de 2026 REUTERS/Gaby Oraa

23 militares venezolanos muertos y 32 cubanos

El pasado martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) celebró el funeral por 24 soldados muertos en los ataques en Caracas y en otros tres estados cercanos a esta capital. El Gobierno venezolano ya había dicho que los miembros del dispositivo de seguridad en torno a Maduro habían sido asesinados "a sangre fría" por los estadounidenses.

Y el domingo, el Gobierno de Cuba reconoció que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas". El propio Trump se ha vanagloriado de la muerte de militares cubanos.

Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en la operación de Estados Unidos en Venezuela
Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en la operación de Estados Unidos en Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado una investigación sobre "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares.

Es noticia: