Trump señala que "muchísimos" militares cubanos murieron en la "brillante" operación contra Maduro
- Acusa a Maduro de haber matado a "millones" y tener una "cámara de tortura" en Caracas
- EE.UU. elimina de su acusación la mención de Maduro como líder del Cartel de los Soles
Ante sus congresistas, en un evento en el Centro Kennedy de Washington, Donald Trump ha abordado la operación militar norteamericana que el pasado fin de semana acabó con la "captura" de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. En esa intervención, el presidente estadounidense ha mencionado algunos detalles de esa operación, un asalto "muy complejo" que contó con "muchísimos militares" en tierra venezolana, y constató "muchas" bajas en el lado venezolano durante el ataque.
"Por otro lado, murió mucha gente, por desgracia, militares... sobre todo cubanos", ha indicado antes de esgrimir que "sabían" que los militares de EEUU estaban llegando y "estaban protegidos, pero los nuestros no".
El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar contra Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira. "Los nuestros saltaban de helicópteros. Se cortó la electricidad en casi todo el país. ¡Boom! Fue entonces cuando supieron que había un problema. No había electricidad. Las únicas luces que había (en Caracas) eran las luces de las velas", ha indicado. Trump ha afirmado que, pese a todo, fue una operación "brillante".
Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones"
Además, Donald Trump ha acusado a Nicolás Maduro de haber matado "a millones de personas" y de tener escondida una "cámara de tortura" en medio de Caracas.
"Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento", ha asegurado sobre el mandatario venezolano. "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha añadido el presidente estadounidense. Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca han declarado al diario estadounidense New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar.
"En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas", ha añadido.
Trump dice que en Venezuela hay mucho petróleo que perforar
Tras declarar en las semanas previas a la operación que el Gobierno venezolano estaba "robando" el petróleo a Estados Unidos, ordenar la incautación de petroleros, y dejar claro tras el asalto que las petroleras estadounidenses se harán cargo de la "reconstrucción" del país latinoamericano, Trump ha anunciado que en breve se reunirá con estas compañías para seguir la evolución de los acontecimientos.
"Me voy a reunir con las compañías petroleras. Vamos allá. Ya sabéis de qué va la cuestión. Tenemos mucho petróleo que perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios", ha manifestado.
Trump, además, se ha declarado convencido de que la operación militar contra Maduro ha gozado del pleno respaldo de los venezolanos dentro del país, no así en la diáspora de los núcleos urbanos estadounidenses de mayoría demócrata, como Nueva York. "Por cierto, en Venezuela, todos marchan por las calles, les encanta, excepto en Nueva York. ¿Dónde encuentran a esta gente? Son un desastre. Son la gente más guarra que he visto", ha dicho.
EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles de su acusación
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha eliminado gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un "sistema de clientelismo".
Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba que Maduro "ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela", argumentos repetidos por el presidente, Donald Trump, como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe. Washington también ha acusado a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano.
Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía horas después de la espectacular captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas de Washington, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.
El documento revisado refleja que Maduro "participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes". También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que "operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles".
Esta es una de las apenas dos menciones en el texto actualizado al supuesto grupo, cuyo nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos. Como contraste, en la acusación de 2020 el término parece decenas de veces. Esto contrasta con las declaraciones públicas de Trump, quien apuntó este sábado que la operación militar de captura a Maduro se inscribe en una ofensiva más amplia que incluye, entre otros objetivos, el de descabezar el llamado Cartel de los Soles.