Trump señala que "muchísimos" militares cubanos murieron en la "brillante" operación contra Maduro

Ante sus congresistas, en un evento en el Centro Kennedy de Washington, Donald Trump ha abordado la operación militar norteamericana que el pasado fin de semana acabó con la "captura" de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. En esa intervención, el presidente estadounidense ha mencionado algunos detalles de esa operación, un asalto "muy complejo" que contó con "muchísimos militares" en tierra venezolana, y constató "muchas" bajas en el lado venezolano durante el ataque.

"Por otro lado, murió mucha gente, por desgracia, militares... sobre todo cubanos", ha indicado antes de esgrimir que "sabían" que los militares de EEUU estaban llegando y "estaban protegidos, pero los nuestros no".

El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar contra Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira. "Los nuestros saltaban de helicópteros. Se cortó la electricidad en casi todo el país. ¡Boom! Fue entonces cuando supieron que había un problema. No había electricidad. Las únicas luces que había (en Caracas) eran las luces de las velas", ha indicado. Trump ha afirmado que, pese a todo, fue una operación "brillante".

Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones" Además, Donald Trump ha acusado a Nicolás Maduro de haber matado "a millones de personas" y de tener escondida una "cámara de tortura" en medio de Caracas. "Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento", ha asegurado sobre el mandatario venezolano. "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha añadido el presidente estadounidense. Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca han declarado al diario estadounidense New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar. "En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas", ha añadido.

Trump dice que en Venezuela hay mucho petróleo que perforar Tras declarar en las semanas previas a la operación que el Gobierno venezolano estaba "robando" el petróleo a Estados Unidos, ordenar la incautación de petroleros, y dejar claro tras el asalto que las petroleras estadounidenses se harán cargo de la "reconstrucción" del país latinoamericano, Trump ha anunciado que en breve se reunirá con estas compañías para seguir la evolución de los acontecimientos. "Me voy a reunir con las compañías petroleras. Vamos allá. Ya sabéis de qué va la cuestión. Tenemos mucho petróleo que perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios", ha manifestado. Trump, además, se ha declarado convencido de que la operación militar contra Maduro ha gozado del pleno respaldo de los venezolanos dentro del país, no así en la diáspora de los núcleos urbanos estadounidenses de mayoría demócrata, como Nueva York. "Por cierto, en Venezuela, todos marchan por las calles, les encanta, excepto en Nueva York. ¿Dónde encuentran a esta gente? Son un desastre. Son la gente más guarra que he visto", ha dicho.