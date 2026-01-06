Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones en Venezuela y asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado que la pronta convocatoria de elecciones en Venezuela no es una prioridad, mientras trabajan en devolver "la salud" al país, y ha declarado que la ya presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con las autoridades norteamericanas, tras el ataque militar que capturó al ya depuesto mandatario Nicolás Maduro el pasado sábado.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", ha sentenciado Trump en una entrevista telefónica con NBC News cuando se le ha preguntado acerca de la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

"No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", ha reiterado.

Como ya viene diciendo desde el sábado, EE.UU está ahora mismo "a cargo" de Venezuela, y ha detallado que los secretario de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición. Trump ha incluido a su vicepresidente, JD Vance. Y la pregunta de quién será de todos el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se ha limitado a decir que será él mismo quien tenga la última palabra.

El papel de la nueva presidenta encargada En ausencia de Maduro, Rodríguez juró este lunes su cargo como presidenta encargada en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), durante la inauguración de un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo. "Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", ha afirmado Trump sobre quien era vicepresidenta de Nicolás Maduro. Y ha desvelado que Washington no contactó con ella antes de la operación militar del sábado. Sin embargo, Estados Unidos la eligió como interlocutora con Caracas ese mismo día, al tiempo que descartaba a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado -"no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país", dijo Trump- o a Edmundo González Urrutia, quien es considerado el presidente real del país por la oposición y parte de la comunidad internacional, al reconocer su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 en las que, sin presentar las actas, el chavismo volvió a dar la victoria a Maduro. En una entrevista con Fox News, Machado ha desaprobado que Rodríguez asuma el poder y ha agradecido a Trump sus "valientes acciones" que condujeron a la captura de Maduro, aunque ha reconocido que no ha hablado con el republicano desde octubre pasado, cuando se anunció que sería galardonada con el Nobel. Además, ha asegurado que planea regresar a Venezuela lo antes posible. En la noche del domingo, Trump ya había exigido a Delcy Rodríguez, "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole, tras haberla advertido de consecuencias "mucho peores" que las que ha sufrido Maduro si no "cumple" con lo que Washington quiere. Incluso ha llegado a amenazar con un "segundo ataque" si su Gobierno chavista "no se porta bien". Mientras, ella, en el discurso de su primer consejo de ministros como presidenta interina, invitó ese mismo día al Gobierno de EE.UU. a trabajar conjuntamente en una "agenda de cooperación". En una entrevista con la cadena CNN, el asesor presidencial Stephen Miller ha asegurado que Venezuela "ha enviado mensajes" al secretario de Estado, Marco Rubio, para "dejar claro" que cumplirán "los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos". "Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", ha precisado.

No hay guerra con Venezuela El republicano ha sido tajante al remarcar que EE.UU no está en guerra con Venezuela. "Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país", ha dicho, y ha definido la detención del exmandatario y su esposa, Cilia Flores, que ya están en Nueva York para ser juzgados por delitos de narcoterrorismo, como un "momento extraordinario en la historia" y algo positivo para todo el hemisferio occidental y las Américas. A su juicio, el principal beneficio de la salida de Maduro del poder va a ser una bajada de los precios del petróleo para los estadounidenses, y ha agregado que espera que las compañías estadounidenses del sector puedan desembarcar en el país latinoamericano en menos de 18 meses y que eso también incluirá inversiones en infraestructuras. "Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero", ha señalado.

Delcy Rodríguez llama a una "nación libre, soberana e independiente" Este lunes, y mientras Maduro se declaraba inocente y "secuestrado en un tribunal de Nueva York, Delcy Rodríguez juró el cargo de presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, durante la inauguración de su periodo 2026-2031 "Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, por una agresión ilegítima a nuestra patria. Juro por los dos rehenes que tenemos en los Estados Unidos: nuestro presidente, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, la primera dama de nuestro país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero también con el honor de jurar, en nombre de todos los venezolanos, por nuestro padre libertador, Simón Bolívar. La sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a miles de venezolanos. Les devolvió la dignidad", expresó Rodríguez. La nueva presidenta se comprometió a no descansar para ver a su país "en el destino y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente" y para "garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política". En la sesión sobrevoló de forma constante lo ocurrido en la madrugada del sábado, a través del discurso de los representantes políticos. El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, pronosticó que su padre y Cilia Flores, "más temprano que tarde, estarán con nosotros".

Venezuela en "total tranquilidad" tras un tiroteo cerca del palacio presidencial En la madrugada de este martes, se han escuchado en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela en Caracas, fuertes ráfagas de disparos. En redes sociales han circulado videos en los que se escuchan los disparos. Posteriormente, se aclaró que esos tiros se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, según ha publicado la Agencia EFE en base a una fuente informada de los hechos, que ha aclarado que el país "se encuentra en total tranquilidad". Esa fuente ha indicado que la "policía emitió disparo de forma disuasiva" ante la presencia de los drones, y ha subrayado que "no ocurrió ningún enfrentamiento".