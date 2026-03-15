La Finalissima entre España y Argentina se cancela de forma oficial

La UEFA ha comunicado este domingo que no se disputará la Finalissima tras no llegar a un acuerdo con Argentina. El partido entre España y la selección albiceleste, que debía disputarse en un principio el 27 de marzo en Catar, fue suspendido en un primer momento por el clima de inseguridad en Oriente Medio. El máximo organismo del fútbol europeo señala a la AFA (Asociación de Fútbol de Argentina) por haber rechazado las varias propuestas hechas, causante de la suspensión final del choque entre las dos campeonas continentales.

Ofertas y contraofertas entre España y Argentina La oferta de España tras el obligado cambio de sede fue el de mantener la fecha y situar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, ofrecían un 50%-50% de entradas para cada país. La UEFA califica esta opción como ''un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso'', pero recalca que Argentina se negó a este cambio. Ante la insistencia de 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, de disputar el partido en Argentina, la UEFA anunció en su comunicado una segunda opción propuesta. Esta posibilidad era la de disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, pero según comunica UEFA, también fue desechada esta propuesta.