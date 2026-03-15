La Finalissima entre España y Argentina se cancela de forma oficial
- El partido debía disputar en un principio el 27 de marzo en Doha (Catar)
La UEFA ha comunicado este domingo que no se disputará la Finalissima tras no llegar a un acuerdo con Argentina. El partido entre España y la selección albiceleste, que debía disputarse en un principio el 27 de marzo en Catar, fue suspendido en un primer momento por el clima de inseguridad en Oriente Medio. El máximo organismo del fútbol europeo señala a la AFA (Asociación de Fútbol de Argentina) por haber rechazado las varias propuestas hechas, causante de la suspensión final del choque entre las dos campeonas continentales.
Ofertas y contraofertas entre España y Argentina
La oferta de España tras el obligado cambio de sede fue el de mantener la fecha y situar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, ofrecían un 50%-50% de entradas para cada país. La UEFA califica esta opción como ''un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso'', pero recalca que Argentina se negó a este cambio.
Ante la insistencia de 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, de disputar el partido en Argentina, la UEFA anunció en su comunicado una segunda opción propuesta. Esta posibilidad era la de disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, pero según comunica UEFA, también fue desechada esta propuesta.
Argentina cambia los planes en el último momento
Como última opción, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.
Pese a llevar acordada la fecha desde diciembre, la UEFA ha confirmado que Argentina comunicó que su única fecha disponible para jugar sería el 31 de marzo en vez del 27, día original. Como afirma en su comunicado la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, esta fecha acabó resultando inviable para poner el partido.
Argentina acabó proponiendo disputar el partido tras el Mundial, pero España dijo que no tenía fechas disponibles, por lo que también se descartó la última opción posible, obligando a la cancelación final del partido.
La UEFA acabó su comunicado agradeciendo al Real Madrid y a las autoridades de Catar por su cooperación buscando que el partido llegue a buen puerto.