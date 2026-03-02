Luis de la Fuente, en Tablero Deportivo: "Si no se puede jugar la Finalissima en Catar, hay que buscar otra sede"
- El seleccionador ha repasado la actualidad de la selección a cien días del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México
- Camino al Mundial, el podcast de RNE con todos los detalles sobre la Copa del Mundo 2026
El seleccionador Luis de la Fuente ha instado a buscar una nueva sede de la Finalissima entre España y Argentina de finales de marzo, que estaba prevista celebrarse en Catar, pero que está en el aire por el conflicto bélico en Oriente Próximo, lo que ha generado incertidumbre sobre su disputa en dicho país.
Consciente de la gravedad de un conflicto que espera se solucine "de la mejor forma lo antes posible", el técnico espera que, desde las instituciones competentes, se esté trabajando en buscar una solución lo más pronto posible, y se muestra confiado en que pueda disputase el encuentro, si no es en Catar en otra sede distinta.
A 100 días de que comience el Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, la Finalissima es una de las dos oportunidades que tiene la selección de poder prepararse de cara a la cita mundialista, ya que como ha afirmado el seleccionador, en caso de no jugarse serián "seis o siete meses sin haber jugado un partido", concretamente desde el pasado mes de noviembre.
"La ventaja que tenemos es que somos un equipo hecho que nos conocemos desde hace tiempo, pero es necesario ajustar conceptos de cara a llegar con una preparación óptima", ha añadido.
Entrando en los aspectos puramente deportivos, De la Fuente se ha mostrado orgulloso de que se considere a España favorita para ganar el Mundial, algo para lo que se ve "preparado", aunque ya señalado a "Argentina, Senegal, Francia, Inglaterra", como otros aspirantes al tltulo en una edición con 48 selecciones donde el abanico de candidatos es el "más amplio de la historia".
"Tenemos a tres o cuatro jugadores por línea"
El riojano se muestra confiado en un equipo donde tiene "tres o cuatro jugadores por línea", y espera recuperar a los lesionados Mikel Merino y Nico Williams para la cita mundialista, quienes aunque con lesiones muy diferentes, está "seguro" de poder contar con ellos.
"Sobre Mikel Merino no tenemos demasiado información en cuanto a los plazos de recuperación, pero conociéndole, sé que va a llegar a tiempo", ha explicado, mientras le han llegado informaciones que Nico Williams lleva "15 días de mejoría" de su pubalgia, una lesión que "va y viene".
También se muestra optimista sobre la situación de 'Rodri', de quien ha afirmado que "quizás apuró demasiado rápido su vuelta", pero que ha entendido que debe "ajustar los plazos a una lesión tan grave", por lo que cuenta con tenerle en el centro del campo junto a Martin Zubimendi, a su jucio, "los dos mejores mediocentros del mundo", que incluso podrían "jugar juntos".
“Tenemos a seis de los diez mejores porteros del mundo“
Sin desvelar si Joan García estará o no en la lista definitiva, ha recordado que tuvo una conversación telefónica con él hace tiempo y le aconsejó que se centrara en su "gran trabajo", ajeno a las opiniones externas y después "ya se verá si viene o no", recordando que "en España tenemos a seis de los diez mejores porteros del mundo".
“Todavía no hemos visto la mejor versión de Pedri o Lamine“
También ha puesto en valor el nivel de Pedri, algo que no le "sorprende", al igual que Lamine, Fermín o Nico, jugadores muy jóvenes de los que "todavía no hemos visto su mejor versión" ya que tienen todavía un amplio margen de mejora.
Finalemente se fellicitó de que Lamine Yamal hay recuperado su mejor nivel, futbolista al que se le ha tratado "injsutamente" al ponerse desde fuera de la selección el foco en sus fiestas, algo normal en "un chico de 18 años", de quien destacó su "madurez" tras añadir que él, al igual que el resto de sus compañeros, están sujetos a una gran exigencia profesional, algo que no se suele explicar.