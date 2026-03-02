Luis de la Fuente, en Tablero Deportivo: "Si no se puede jugar la Finalissima en Catar, hay que buscar otra sede"

El seleccionador Luis de la Fuente ha instado a buscar una nueva sede de la Finalissima entre España y Argentina de finales de marzo, que estaba prevista celebrarse en Catar, pero que está en el aire por el conflicto bélico en Oriente Próximo, lo que ha generado incertidumbre sobre su disputa en dicho país.

Consciente de la gravedad de un conflicto que espera se solucine "de la mejor forma lo antes posible", el técnico espera que, desde las instituciones competentes, se esté trabajando en buscar una solución lo más pronto posible, y se muestra confiado en que pueda disputase el encuentro, si no es en Catar en otra sede distinta.

A 100 días de que comience el Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, la Finalissima es una de las dos oportunidades que tiene la selección de poder prepararse de cara a la cita mundialista, ya que como ha afirmado el seleccionador, en caso de no jugarse serián "seis o siete meses sin haber jugado un partido", concretamente desde el pasado mes de noviembre.

"La ventaja que tenemos es que somos un equipo hecho que nos conocemos desde hace tiempo, pero es necesario ajustar conceptos de cara a llegar con una preparación óptima", ha añadido.

Entrando en los aspectos puramente deportivos, De la Fuente se ha mostrado orgulloso de que se considere a España favorita para ganar el Mundial, algo para lo que se ve "preparado", aunque ya señalado a "Argentina, Senegal, Francia, Inglaterra", como otros aspirantes al tltulo en una edición con 48 selecciones donde el abanico de candidatos es el "más amplio de la historia".