La ONG Foro Penal afirma que quedan 777 presos políticos en Venezuela tras excarcelaciones

La ONG Foro Penal ha informado este lunes de que ha registrado un total de 777 presos políticos en Venezuela, después de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

En un vídeo publicado en Instagram, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, ha indicado que Foro Penal registra, además, 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local (23:30 GMT).

Ha precisado que desde el pasado sábado no se han comunicado nuevas liberaciones. "Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas", ha subrayado Romero.

Estas medidas incluyen, ha añadido, "prohibición de salida del país en algunos casos" y "en muchos" otros "prohibición de hablar ante medios de comunicación".