Machado confía en una "transición ordenada" con el apoyo de Trump y afirma que Delcy Rodríguez no representa Venezuela
- La opositora venezolana fue recibida el jueves por Donald Trump y le regaló la medalla de su premio Nobel
- Asegura que, tras la transición, Venezuela será "el mejor aliado que haya tenido Estados Unidos"
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha aseverado este viernes que su país "será libre" con el apoyo de Estados Unidos y de Donald Trump, a quien le regaló la medalla de su premio Nobel de la Paz no porque buscara algo para ella, sino "en representación del pueblo de Venezuela, que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente electo". Además, ha insistido con que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no representa a la sociedad de su país.
"Vine a recibir de parte de él (Trump) un mensaje para los venezolanos , y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos, pero se están dando pasos evidentemente para los venezolanos", ha dicho en una rueda de prensa en la Fundación Heritage en Washington, la primera desde que el pasado 3 de enero, un ataque militar de EE.UU. en Venezuela se saldara con la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo.
"Es una situación cada día para muchos venezolanos de vida o muerte, y ahí hay un enorme urgencia ética, pero entendemos que este es un proceso complejo al cual nosotros somos parte y queremos y estamos contribuyendo", ha recalcado. Y ha asegurado que, tras la transición, Venezuela será "el mejor aliado que haya tenido Estados Unidos", una sociedad "pro-EE.UU."
"No vine a buscar nada para mí"
El jueves, en su primer encuentro con Trump, quien la recibió a puerta cerrada y con un perfil bajo en la Casa Blanca, Machado le entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, que recibió en Oslo el pasado, en agradecimiento a "su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso a la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad". Un hecho que el presidente consideró un "gesto maravilloso de respeto mutuo", aunque sin ir más allá respecto a un eventual apoyo político a la opositora.
Machado buscaba con ese gesto el apoyo que tanto necesita, ya que el mismo día en que capturaron a Nicolás Maduro, Trump dejó claro que no contaba con ella para dirigir Venezuela: "es una mujer muy agradable" pero no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país", sentenció. Y mientras ella le daba la preciada medalla, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaraba que "la opinión de Trump no ha cambiado", mientras que el Gobierno de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez, ha cumplido por ahora "con todas las exigencias y solicitudes" de Estados Unidos.
"Yo no vine a buscar nada para mí. Yo vine a reunirme con el presidente Trump en representación del pueblo de Venezuela, que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente electo (en 2024). Y lo probamos", ha remarcado Machado en la rueda de prensa, en la que no ha querido hacer públicos los detalles de su conversación con el republicano: "No los voy a hacer públicos, fue una conversación privada. Pero por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Discutimos de eso y todo lo que eso implica. Pero no soy solo yo, hay millones de venezolanos en el exilio, muchos ortos políticos", ha indicado.
El Instituto Nobel Noruego subrayó esta semana, después de que Machado adelantara su intención de ofrecer la distinción al mandatario, que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y enfatizó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".
La convocatoria electoral, un tema "de vida o muerte"
Sobre una eventual convocatoria electoral, que Trump hasta ahora ha descartado en el corto plazo, ha argumentado: "Para nosotros es un tema de vida o muerte, y de urgencia ética. Solo así el país volverá a ser libre y millones de venezolanos podrán volver a su país".
La reunión de Machado con Trump se dio apenas un día después de que el republicano hablara por teléfono con la sucesora del depuesto mandatario, la chavista Delcy Rodríguez, a quien calificó como una "persona fantástica". La presidenta encargada de Venezuela, sin citar a Machado, dijo este jueves, sin nombrar a la premio Nobel, que si le tocara ir a Washington iría de "pie", pero "no arrastrada".
Respecto a Rodríguez, la opositora ha vuelto a ser dura: "Delcy Rodríguez, sí, es comunista, es la aliada principal y la representación de régimen ruso chino e iraní, pero no es el pueblo venezolano y tampoco son las Fuerzas Armadas . Entonces, estoy profundamente segura de que tendremos una transición ordenada, es una fase compleja que enfrentamos actualmente. Están haciendo el trabajo sucio por cierto ellos, pero el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que será el mejor aliado que haya tenido Estados Unidos en nuestro hemisferio".
"Esto no tiene nada que ver con alguna tensión o alguna decisión entre Delcy Rodríguez y yo. Se trata del cartel y la justicia. Se trata de una estructura delictiva", ha remarcado. Además, ha señalado que "la justicia de los EE.UU. e internacional tienen suficiente información" sobre quien fuera vicepresidenta de Maduro y ahora líder interina del país.
"No solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido en el cargo de vicepresidenta quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Los centros de tortura han estado bajo su dirección", ha aseverado.
