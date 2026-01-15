El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe este jueves por primera vez a la líder opositora venezolana y última premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ya está en Washington, para compartir un almuerzo privado en el que abordarán la situación del país caribeño tras la captura el pasado 3 de enero, en un ataque militar de EE.UU, del mandatario Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del inquilino de la Casa Blanca, el almuerzo se celebra desde las 12:30 hora de Washington (18:30 en España), a puerta cerrada, sin acceso para la prensa, en un comedor privado de la residencia presidencial.

Se trata de la primera reunión entre los dos desde que Trump rechazara, en la misma jornada de la detención de Maduro, designarla para gestionar Venezuela, y apenas un día después de que el republicano hablara por teléfono con la sucesora del depuesto mandatario, la chavista Delcy Rodríguez, a quien calificó como una "persona fantástica".

Machado, inhabilitada para ejercer cualquier cargo de elección popular en su país, llevaba varios meses viviendo en la clandestinidad hasta que en diciembre pasado pudo escapar de Venezuela -con la ayuda de EE.UU- y viajar a Oslo tras recibir el Nobel, un galardón para el que Trump viene tiempo postulándose presumiendo de que ha acabado con varias guerras.

El día del ataque militar estadounidense a Caracas, Machado, que nunca ha ocultado su apoyo a Trump, pidió a los venezolanos que se encuentran en el país que estuvieran "listos" para poner en marcha lo que "muy pronto" iba a comunicar, mientras que a los ciudadanos de Venezuela en el exterior les dijo que los necesitaba "movilizados" de cara a la construcción del nuevo país. Y exigió que asumiera la presidencia su aliado, Edmundo González, quien para la oposición es el verdadero presidente del país tras las elecciones presidenciales de 2024, que según el chavismo ganó Maduro pero cuyas actas siempre se negaron a hacer públicas.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, horas después del secuestro de Maduro, Trump definió a Machado como "una mujer muy agradable" pero que "no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país". Desde esa noche, el republicano ha excluido a la oposición venezolana del proceso de transición y ha descartado una pronta convocatoria de elecciones, ya que a su juicio antes "hay que arreglar el país".

Y mantiene como interlocutora a la vicepresidenta de Maduro, la chavista Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada con el aval de Washington. Trump insiste con que Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Ejecutivo venezolano y recalca el interés en sus reservas de petróleo: ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo.

01.22 min TranscripciÃ³n completa o hablaron sobre algunos temas pendientes entre ambas naciones En un ejercicio de pragmatismo político, Donald Trump elige la estabilidad que ofrece Delsi Rodríguez, pero abre también la puerta a la oposición. Su rostro más conocido, Maria Corina Machado. Carlos Jiménez, congresista republicano por Florida, es un colaborador suyo muy cercano Primero tuvo una opinión que no era tan favorable para ella, pero yo la conozco y sé que es una mujer con un coraje extraordinario, lo va a impresionar. Machado salió de la clandestinidad el mes pasado para recibir el Nobel de la Paz, que dedicó a Trump enfadado por no conseguirlo Hace unos días la recibió el Papa. En Venezuela, expectación por la reunión en Washington Lo que aconteció va a significar algo bueno para nosotros, lo que me gustaría que se disfruten en esta reunión De lado chavista, Trump reitera que sus relaciones con Delsi Rodríguez son buenas y deja claro que está haciendo lo que se le está pidiendo. A las dudas sobre quién gobierna Venezuela, responde Delsi Una presidenta obligada por la captura de Nicolás Maduro, como dijo en su jura ante el presidente de la Asamblea, su hermano Jorge, y el hijo de Maduro. Delsi Rodríguez, al igual que Trump, practica el pragmatismo y aunque rechaza rotundamente lo ocurrido con el líder chavista, va a reabrir las embajadas en Estados Unidos para normalizar las relaciones Trump dice que Delcy Rodríguez es "fantástica" poco antes de reunirse con Corina Machado

"Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando un progreso tremendo, a medida que ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse", explicó el miércoles el republicano en su red, Truth Social.

Según Trump, charlaron sobre "muchos temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional". "Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", ha agregado. Por su parte, Rodríguez dijo que la llamada fue "larga, productiva y cortés", y se desarrolló "en un marco de respeto mutuo".

La semana pasada, la Unión Europea pidió incluir a Machado y Edmundo González en la transición.