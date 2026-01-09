Trump confirma que se reunirá con María Corina Machado la próxima semana en Washington
- En una entrevista con Fox News, el republicano ha indicado que está interesado en saludarla
- Directo: última hora de la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la próxima semana y que está interesado en saludarla.
Así lo ha afirmado el mandatario en una entrevista con Fox News, donde se ha referido a Machado como "una buena persona". Además, ha añadido que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C, ya que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.
El entrevistador, Sean Hannity, también le ha preguntado a Trump si aceptaría el Premio Nobel de la Paz que ha ganado recientemente la opositora venezolana, ya que esta se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente Nicolás Maduro. Trump ha respondido que "sería un gran honor".
El interés de Trump por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro, cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que "no contaba con el respaldo popular".
Durante la entrevista, el republicano ha indicado que Venezuela "será reconstruida" y que en un futuro cercano habrá elecciones en el país sudamericano.
Reunión de Trump con las petroleras
Este viernes está previsto que el mandatario estadounidense se reúna con los representantes de 14 empresas petroleras que trabajarán en la "reconstrucción de la infraestructura" relacionada al crudo del país. Hasta el momento, tanto él como su Gobierno han indicado que controlarán el petróleo de Venezuela por un periodo de tiempo "indefinido".
Entre las petroleras con las que Trump se va a citar está la española Repsol, que ya ha adelantado que pedirá al Gobierno de Estados Unidos la solicitud para reanudar las exportaciones de crudo de Venezuela, una actividad que no puede llevar a cabo desde que en marzo la Administración de Donald Trump revocara, con efectos desde el pasado 27 de mayo, la licencia que tenía en vigor para ello.
Con todo, la petrolera española presentará la solicitud a funcionarios estadounidenses en los próximos días, según apunta Bloomberg citando a una persona con conocimiento en el asunto.