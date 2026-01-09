Trump confirma que se reunirá con María Corina Machado la próxima semana en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la próxima semana y que está interesado en saludarla.

Así lo ha afirmado el mandatario en una entrevista con Fox News, donde se ha referido a Machado como "una buena persona". Además, ha añadido que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C, ya que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.

El entrevistador, Sean Hannity, también le ha preguntado a Trump si aceptaría el Premio Nobel de la Paz que ha ganado recientemente la opositora venezolana, ya que esta se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente Nicolás Maduro. Trump ha respondido que "sería un gran honor".

El interés de Trump por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro, cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que "no contaba con el respaldo popular".

Durante la entrevista, el republicano ha indicado que Venezuela "será reconstruida" y que en un futuro cercano habrá elecciones en el país sudamericano.