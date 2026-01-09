La oposición venezolana busca su espacio entre la cautela y la resignación ante el envite de Trump

Desde la captura de Maduro, Estados Unidos ha sido muy claro.

Quiere acceso a los recursos

de Venezuela. Se está hablando mucho de petróleo,

pero poco de transición democrática y del papel que desempeña la

oposición. Trump ha descartado por completo darle

protagonismo a su líder, a María Corina Machado,

que es también premio Nobel de la Paz.

La oposición, por tanto, queda ahora en una situación compleja

Vamos a hablar de esto con el opositor Antonio Ledezma, que nos atiende desde

Miami.

¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes

Muy buenas tardes. Un placer, igualmente

Ya con Maduro fuera de juego.

Parece que Trump no cuenta con la oposición venezolana.

El propio Edmundo González

reconocía en un comunicado hoy que tienen sentimientos encontrados.

¿Qué lectura hacen de la situación actual?

Aquí lo esencial, lo verdaderamente medular, lo que no se

puede sacar del foco es que ha ocurrido algo por lo que venimos luchando hace

muchos años

que es un sacar del poder a Maduro que lo usurpa nosotros hemos hecho

Revocatorios hemos hecho marchas hemos hecho plebiscitos hemos protagonizado

huelgas de hambre

hemos pagado cárcel el pueblo se ha inmolado en una u otra forma hasta

que por fin logramos salir de Maduro.

Eso es lo más importante.

No podemos ver cómo

algo normal, como algo sencillo, algo simple que hoy Maduro haya sido

presentado

como cabecilla del cartel de los soles, como narcoterrorista, como responsable

de una

serie de delitos. Lo que no ha hecho la Corte Penal

Internacional, ante la cual se han hecho

infinidad de denuncias acusando a Maduro de ser perpetuador de crímenes

de lesa humanidad, se logró en dos

horas en una operación quirúrgica adelantada por organismos de seguridad

además

por un hombre por el que se ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares

por su captura de allí

que lo que se está cumpliendo es la misma agenda que han venido marcando

tanto María Corina Machado como el Mundo González

el mundo Gonzalo. Es que además muchos han sufrido la

represión, la cárcel, el exilio..

¿Qué papel les gustaría desempeñar a partir de ahora?

El de ser de una u otra

manera protagonistas de un proceso de consolidación definitiva de la

democracia en Venezuela

donde haya verdadera libertad de expresión, donde en vez de inaugurar

cárceles

se inauguren escuelas, que nunca más haya presos políticos, que nunca más se

cierren medios de comunicación,

que nunca más se ejecuten detenciones arbitrarias, torturas,

desapariciones forzadas ejecuciones extrajudiciales y que venezuela pueda

contar con

el apoyo de la comunidad internacional entre ellos europa y muy especialmente

España para

iniciar ese proceso de reconstrucción de la economía y que se pueda verificar

también muy pronto

la reunificación de los millones de venezolanos que estamos dispersos por

el mundo, entre ellos

los miles que están en España, cuyo albergue agradezco de todo corazón a

las

autoridades y a toda la ciudadanía española que nos ha tratado con tanto

afecto y tanta dignidad

Claro, dice cualquier papel con el que puedan incidir, ¿qué papel sería?

El papel que está ya planteado en el plan Tierra de Gracia.

Aquí nada, se está

improvisando. Esta lucha no ha sido una lucha de

ocurrencia, ha sido un esfuerzo

sostenido en el que hemos tenido sin sabores, nos hemos caído, nos hemos

vuelto a levantar

y para su desenlace definitivo hay planes como el plan Tierra de Gracia

que

contempla toda una hoja de ruta que nos conduzca a la estabilización

moral social política y económica a que sustituyamos el caos hay gente

que dice, bueno, es que con la salida de Maduro hay que evitar el caos.

¿Quién representa?

el caos? ¿Representa el caos a alguien vinculado

con el narcotráfico que estaba usurpando?

el poder presidencial en el Palacio de Miraflores.

Ese es el verdadero caos

De allí que lo que viene para Venezuela son cosas buenas, son soluciones

definitivas a este

calvario que por más de 26 años ha venido soportando nuestro pueblo

De momento parece que no entran, no les otorgan ningún papel.

¿Les ha sorprendido que Trump respalde de momento a Delcy Rodríguez?

un papel al menos por ahora y a corto plazo a Mariana Corina Machado en

Venezuela

Es que como se dice, el elefante se come por pedazos.

Nosotros hemos dado ya un paso fundamental

¿Cuál era el paso fundamental?

El de salir de Maduro.

Habíamos hecho elecciones, se habían hecho

diálogos, se habían hecho sacrificios.

La misma María Corina Machado ha hecho sacrificios.

Ella fue inhabilitada

ha sido perseguida, ha tenido que vivir en el clandestinaje.

El propio Edmundo González tuvo

que hacer el sacrificio de abandonar Venezuela, vivir ahora en el destierro,

soportar de manera heroica, corajuda el secuestro del

padre de sus nietos los venezolanos hemos hecho sacrificio hemos aguantado

hemos

soportado todo este proceso tan escabroso.

Bueno, y aquí estamos, en pie de lucha

De allí que nosotros sabemos el papel que tenemos, María Corina es la líder

reconocida dentro y

fuera de Venezuela.

Edmundo González es el presidente legítimo, no porque lo diga yo de

manera testaruda, no

es porque lo dicen las actas que están a buen resguardo en las bóvedas del

Banco Central de Panamá

a cuyo gobierno, por cierto, agradezco en nombre de todos los venezolanos la

conducta digna que ha tenido

en respaldo a nuestra lucha el día de hoy en la Organización de Naciones

Unidas

¿Siguen viendo al gobierno de Donald Trump como un aliado para que la

democracia vuelva a Venezuela?

Sin duda alguna. Yo creo que es un aliado

de la libertad, es un aliado de la lucha contra el crimen organizado, le

guste o no le guste a alguien o a otros o a algunos lo que ha hecho el

presidente Donald Trump

pero el presidente Donald Trump ha metido en cintura al que no pudo

hacerlo la Corte Penal

Internacional. Ojalá vengan las medidas de la Corte

Penal Internacional.

Los que hablan de la violación del derecho internacional,

Bueno, ¿dónde estaba el derecho internacional?

Y disculpe que es la primera persona cuando a mí me secuestraron más de 120

efectivos policiales y militares por órdenes de Maduro.

¿Dónde estuvo el derecho

internacional cuando inhabilitaron a María Corina Machado?

¿Dónde estaba el derecho internacional cuando le pretendieron..

robar o le pretenden robar las elecciones a Inmundo González Borrutia?

¿Dónde está el derecho internacional?

cuando mataron o ejecutaron por la viesta judicial a más de 19.000 seres

humanos?

Por favor

el pueblo de Venezuela, los que han sido víctimas de expropiaciones, de

asaltos de sus casas, de su

fábrica de su industria los que han vivido el luto porque le mataron al

hijo le mataron al nieto

le mataron al padre, le mataron a la madre, están en este momento

agradecidos de la conducta firme del gobierno

de los eeuu que ha dado este primer paso que es descabezar la mafia que

lideraba

Nicolás Maduro, y ahora viene el cese definitivo de esta dictadura

Daisy Rodríguez es un capítulo que se va a cerrar, se va a cerrar en

cualquier momento, yo no voy a decir si es

hoy o mañana, pero esos son más de lo mismo o peor que lo mismo.

Ella está sancionada por

la Unión Europea, está de una u otra manera relacionada con estas mafias que

lidera Nicolás Maduro, de ella como vicepresidente ilegítima, porque si

Maduro es

ilegítima, más ilegítima es Daisy Rodríguez.

Ella de una u otra manera impartía las órdenes

a los organismos policiales como el SEBIN, como la DGCIN, que son los que

vienen ejecutando las detenciones arbitrarias,

las torturas y los asesinatos, como por ejemplo el que comitieron contra el

teniente Ojeda

allá en la República de Chile.

Decir, Rodríguez, ilegítima, dice, pero elegida por Donald

Trump... ...al que ustedes aún consideran

aliado.

¿Temen que con Delcio Rodríguez solo se haya derrocado a

Maduro, pero que el chavismo continúe con otro rostro?

respaldo popular?

Maduro, salió una comparsa de militares en una presentación de televisión..

donde el vocero era el general Padrino.

¿Y dónde estaba el general Padrino cuando los efectivos..

de los Estados Unidos se llevaron al dictador Nicolás Maduro?

¿Dónde están los milicianos que ellos

pregonaban por los medios de comunicación que iban a tener

milicianos armados para defender la revolución dónde

está el pueblo que años atrás victoriaba Chávez y que hoy brilló por

su ausencia?

Es que el pueblo de Venezuela es el primero

que está de acuerdo en que se le ponga punto final a quienes han hundido la

economía venezolana

La mayor inflación del mundo, la destrucción de la industria petrolera,

hablan de que

Venezuela está siendo invadida.

¿Invadida por quién?

Venezuela está invadida hace mucho tiempo por agentes

castristas. Una pregunta que comparto con usted y

con la audiencia.

Han dicho que murieron en esta

operación 32 agentes cubanos que protegían a Maduro.

¿Cómo se puede explicar que haya agentes cubanos

explicar?

protegiendo a quien supuestamente es presidente de la República?

La soberanía de Venezuela le entregó Chávez y

hablan de que el presidente Donald Trump se va a robar el petróleo.

¿Robarse qué petróleo?

El

que petróleo se lo venió robando ellos, repartiéndoselo los amigos de la

llamada revolución bolivariana

Nada más a Cuba, en estos últimos años, Chávez y Maduro le entregaron más de

700 millones

de barriles de petróleo, equivalente a no menos de 47 mil millones de dólares

y el propio maduro metió preso a tarea leis a mí que era el presidente de

petróleos de venezuela porque según el

propio Maduro, en unos meses Tarela Eysamín se robó 20 mil, 22 mil, 25 mil

millones de dólares

De allí que esa consigna de que el petróleo es el pueblo, que eso no es la

realidad que padece

diariamente las familias venezolanas que saben que el petróleo se lo han

robado y lo que buscamos hacer es un gobierno de

transición con Enmundo González y María Corina Machado es comenzar a explotar

al petróleo, el gas,

todos los minerales de Venezuela, no para que se lo roben unos vivos, unas

élites, sino para poner

al servicio esas ganancias de la educación, de la salud, del

desarrollo social y económico definitivo de Venezuela

Corina Machado y Mundo González, que de momento no forman parte de la nueva

etapa política que abre Venezuela.

Señor Ledezma, la última pregunta.

Yo no sé si tienen previstas algún tipo de media de presión, incluso están

movilizando ya sus bases..

para reivindicarse como pieza importante en el futuro del país

Es que, ¿qué más reivindicado puede estar un liderazgo como el del Mundo

González y María Corina Machado, cuando en la última elección del

28 de julio del año 2024...

...ganaron con el 70%?

Cuando se asuma la

transición verdadera que va a ocurrir, porque esto va paso a paso, y el mundo

González convoque a elecciones libres

en Venezuela, mire, si se hacen 10, 20, 30, 40, 100 elecciones, como las

quieran

hacer, esas elecciones las va a ganar María Corina Machado, que no solamente

tiene el respeto y el

reconocimiento de los venezolanos sino que para orgullo nuestro es la figura

más relevante

de Venezuela junto con el mundo de González actualmente para los ojos del

mundo

Antonio Olvedezma, opositor venezolano.

Muchas gracias por atendernos en el canal 24