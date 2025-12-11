La líder opositora venezolana María Corina Machado es recibida en Oslo al grito de "¡viva!" y "¡valiente!"

Tras más de un año escondida y desafiando una prohibición de viajar que tiene impuesta desde hace una década, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha reaparecido este miércoles en Oslo (Noruega), horas después de la ceremonia en la que se le entregó el Premio Nobel de la Paz.

Aunque no ha ofrecido una rueda de prensa, para reunirse directamente con sus familiares, Corina ha salido al balcón del Grand Hotel de Oslo, desde donde ha saludado visiblemente cansada pero sonriente a sus seguidores y ha cantado el himno de su país con la mano en el pecho.

Machado reaparece entre vítores y móviles en alto En lo que fue su primera aparición pública desde enero de este año, Machado ha salido posteriormente por la puerta del hotel para acercarse a las decenas de venezolanos congregados en el exterior para recibirla. Entre móviles que la filmaban y gritos de "¡viva!", Machado se ha acercado a las vallas levantadas por la Policía noruega por motivos de seguridad. No obstante, en varias ocasiones se ha subido a las mismas para acercarse más a sus seguidores, darles la mano, lanzarles besos e incluso abrazarlos. Imagen de la líder opositora venezolana, Corina Machado, junto a las decenas de personas que se han congregado en el Gran Hotel, en Oslo (Noruega). LEONHARD FOEGER / AP Una y otra vez, la venezolana ha hecho el gesto de 'gracias' con sus manos, tanto en el balcón como después a pie de calle, aunque no ha llegado a pronunciar un discurso, ni siquiera breve, algo que tiene previsto hacer, inicialmente, dentro de pocas horas en una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. La salida al balcón de Machado ha sido toda una sorpresa, ya que pocos minutos antes el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, ha asegurado que ya no habría un encuentro con ella, ya que la exdiputada quería reunirse inmediatamente con su familia, que no ha visto en dos años. No obstante, su equipo ha precisado minutos después que sí saldría posiblemente al balcón a saludar. Machado ha aterrizado en el aeropuerto de Gardermoen sobre las 21.58 horas tras un largo viaje desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad.

Un viaje cargado de secretismo El fin de semana pasado aseguró al Instituto Nobel que estaría en Oslo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel del miércoles, si bien la víspera del acto solemne no pudo participar en la tradicional rueda de prensa de los laureados como estaba previsto, ni tampoco llegó a tiempo al Ayuntamiento de la capital noruega para recoger el galardón. No obstante, el mismo miércoles ha asegurado en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que estaba ya "de camino" a Oslo y que tan pronto como llegue, podrá abrazar a toda su familia "y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo". En Oslo ya la esperaban su hija Ana Corina Sosa, que ha pronunciado en nombre de su madre el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, sus dos hijos, su hermana y su madre, Corina Parisca. Corina Machado recibe el Nobel de la Paz: "Organizaciones terroristas se han fusionado con el Estado en Venezuela" "Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", ha leído su hija. Corina también ha comprometido estar en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloró "entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta (...)". Desde el Gobierno de Maduro, varios altos funcionarios se pronunciaron para restar importancia al galardón, que calificaron como "subasta al mejor postor".

Escondida en Venezuela desde agosto de 2024 La líder opositora de 58 años vive escondida en Venezuela desde agosto de 2024, pocos días después de las elecciones presidenciales en las que se le prohibió participar. La anterior aparición pública de Machado fue el pasado 9 de enero en una manifestación en Caracas. No está claro cómo la líder opositora logró salir de Venezuela, donde es buscada por cargos de "conspiración, incitación al odio y terrorismo", ni cómo planea regresar. Aunque, este miércoles, The Wall Street Journal ha revelado que Machado salió supuestamente de su país este martes con ayuda de EE.UU. La opositora se marchó en un barco que partió de la costa occidental venezolana hacia la isla caribeña de Curazao. Sobre su regreso a Venezuela, su hija ha querido disipar dudas, asegurando que será "muy pronto (...). Desea vivir en una Venezuela libre y nunca abandonará ese objetivo". El Premio Nobel de la Paz le fue otorgado el 10 de octubre por sus esfuerzos en pos de una transición democrática en Venezuela. "Para tener democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad", ha declarado su hija en el discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Oslo, en presencia de numerosos familiares de la galardonada, el presidente argentino Javier Milei y otros jefes de Estado latinoamericanos de derecha. María Corina Machado: de "mosca burguesita" a águila de la oposición venezolana y Premio Nobel Anna Bosch Refiriéndose a las detenciones, torturas y persecución de opositores, ha denunciado "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y "terrorismo de Estado desplegado para sofocar la voluntad popular". Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países latinoamericanos se niegan a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, que permitieron al socialista Maduro, con el 51,20% de los votos, iniciar un tercer mandato de seis años. La oposición acusa al gobierno de fraude y ha proclamado la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio y presente en Oslo el miércoles. El Comité del Nobel instó al presidente venezolano a dimitir. "Señor Maduro, acepte los resultados electorales y retírese", ha declarado su presidente, Jørgen Watne Frydnes, entre entusiastas aplausos.