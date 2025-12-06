La comunidad venezolana en España sale a la calle en apoyo de María Corina Machado días antes de que recoja el Nobel

La comunidad venezolana en España ha salido a la calle este domingo en distintas capitales en respaldo por la "paz y la libertad" en el país caribeño y en apoyo a la opositora del régimen y Nobel de la paz 2025 María Corina Machado. Las protestas, que también se han repetido en otras capitales europeas y del mundo, han estado organizadas por el partido de Machado, Vente Venezuela. Las protestas han tenido lugar antes de que la líder opositora reciba el galardón el próximo miércoles en Oslo en una ceremonia a la que prevé asistir.

En Madrid, centenares de personas han protestado en la calle con banderas venezolanas y pancartas que rezaban "el Nobel de la Paz pertenece a los venezolanos" o "Maduro podrido", pero también con los resultados de la votación en las elecciones venezolanas o pidiendo libertad para los opositores encarcelados. Según la ONG Foro Penal, en noviembre se contabilizaban 884 presos políticos en Venezuela, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad.

"Todos los venezolanos que queremos libertad y democracia sentimos esperanza y nos vemos reflejados en ese reconocimiento que le hacen a María Corina", ha dicho en declaraciones a Efe y tras participar en la protesta el opositor Leopoldo López, que reside en Madrid y que el pasado octubre vio revocada su nacionalidad por parte del Gobierno venezolano.

El líder opositor venezolano Leopoldo López, durante la Marcha por la Paz y la Libertad de venezolanos celebrada en Madrid. EFE/ Daniel González

Los asistentes formaron una comitiva que iluminó con antorchas el centro de Madrid en la marcha, que desplegó una bandera de Venezuela de gran tamaño. Disfraces del presidente estadounidense, Donald Trump, un plátano con la cara del dirigente venezolano, Nicolás Maduro, y hasta animales con la bandera del país acompañaron a la comitiva. "Queremos simular la marcha de antorchas que se genera en Oslo luego de la entrega de los premios (Nobel)", ha explicado a Efe el coordinador de Vente Venezuela y de la coalición opositora Comando con Venezuela en España, José Antonio Vega, que espera que los ciudadanos “se sientan partícipes” del premio a María Corina.

Vega forma parte de la comitiva de cientos de venezolanos que acompañarán a la opositora en la ceremonia del Nobel, a la que se sumarán también presidentes latinoamericanos, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, que ha anunciado este sábado su voluntad de arropar a Machado el miércoles.

"María Corina representa esa luz en medio de la oscuridad" A la marcha le siguió un acto en el que diferentes miembros de la oposición venezolana en España expresaron su orgullo por el reconocimiento que el Comité del Nobel entrega el miércoles a María Corina Machado. Allí firmaron un libro con mensajes de apoyo a María Corina, que le será entregado el miércoles en Oslo, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, José Antonio Vega y Leopoldo López. "Los venezolanos sabemos que María Corina representa esa luz que en medio de esta oscuridad ha vencido las tinieblas", ha señalado Ledezma durante su intervención. Durante el acto se ha proyectoado el discurso de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor a la elecciones presidenciales del pasado año, exiliado ahora en España, que no pudo estar presente en el acto organizado en Madrid porque se encuentra en Italia. "Machado encarna y representa el espíritu de toda una nación que jamás se rinde y que muy pronto hará valer el mandato soberano del 28 de julio para recobrar su libertad, paz y prosperidad", manifestó Urrutia. También se proyectaron unas palabras de María Corina, que expresó su "alegría" pero no hizo ninguna referencia a si finalmente el próximo miércoles estará en Oslo para recoger su Premio Nobel. También en Barcelona, un centenar de personas han ensalzado "la defensa de los derechos democráticos" por parte de la premio Nobel de la paz y "su papel en la búsqueda de una transición pacífica de la dictadura a la democracia". "Para que en Venezuela haya paz y democracia también se tienen que respetar los derechos humanos", ha declarado a Efe una portavoz de los organizadores. "Hacemos un llamado a celebrar que este premio Nobel de la Paz, si bien lo recibirá María Corina Machado, es un premio que hacemos nuestro todos los venezolanos, por más de veinte años de lucha por el restablecimiento de la libertad", ha señalado la portavoz. En Vigo, bajo el lema 'El Nobel es nuestro', los participantes iluminaron la noche con las linternas de sus teléfonos móviles y portaron banderas donde se leía 'el Nobel ilumina el camino de la libertad', acompañadas de imágenes de guacamayos rojos, un ave típica y emblemática del país latino, que se convirtió en un símbolo popular de esperanza, libertad y resistencia.