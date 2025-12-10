No es María Corina Machado en Oslo para recoger el Premio Nobel, es un vídeo de 2023

Difunden en redes sociales un vídeo en el que aparece María Corina Machado junto a dos personas entrando en una sala repleta de fotógrafos y lo presentan como si fuera su llegada a Oslo (Noruega) para recoger el Premio Nobel de la Paz. Es falso. La grabación se registra en octubre de 2023 y corresponde a la proclamación de la líder opositora venezolana como candidata a las elecciones presidenciales del año siguiente. A la hora de publicación de este artículo, está prevista la llegada de Machado a la capital noruega este miércoles, pero no ha acudido a la entrega del Nobel y ha sido su hija quien ha recogido el galardón.

"ATENCIÓN: ¡Por fin apareció la candidata Nobel que estaba perdida! Gracias a Dios no fue capturada por el régimen. El suspenso sacudió a todos y el misterio mantuvo al continente en vilo. ¿Se salvaron las sombras?", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 10 de diciembre. La publicación adjunta un vídeo de 45 segundos de duración que muestra a María Corina Machado entrando de la mano de dos personas en una sala repleta de fotógrafos. La misma grabación también circula en TikTok con un texto sobreimpreso que la sitúa en Oslo.

Este vídeo no muestra a María Corina Machado llegando a Oslo para recoger el Premio Nobel, es una grabación de 2023. En VerificaRTVE hemos constatado que las imágenes se registran el 26 de octubre de 2023 y corresponden a la proclamación de la líder opositora como candidata a las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. Encontramos la misma escena grabada desde otra perspectiva difundida en este perfil de Instagram el 27 de octubre de 2023 donde se indica que se trata del "acto de proclamación de María Corina Machado como candidata presidencial electa".

La agencia de noticias Reuters publica una imagen que muestra el mismo instante con el siguiente pie de foto: "La líder opositora venezolana María Corina Machado asiste a un evento para recibir la credencial como ganadora de las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre, en Caracas, Venezuela, el 26 de octubre de 2023". En la repositorio de de Getty Images encontramos una fotogalería con imágenes del mismo acto que muestran coincidencias con el vídeo de redes. El canal internacional NTN24 también compartió una fotografía de la agencia EFE del mismo momento.

Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la proclamación de María Corina Machado como candidata opositora a las elecciones presidenciales de 2024 que terminó ganando Nicolás Maduro (1, 2 y 3). En YouTube encontramos un vídeo registrado ese día por la agencia EFE y otro publicado por el medio Voz de América. Ambos muestran coincidencias con la grabación que circula en redes y que sitúan falsamente en Oslo.