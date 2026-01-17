'Dinamita dorada': así fue la operación para sacar a María Corina Machado de Venezuela rumbo a Oslo

"Soy María Corina Machado, estoy viva, estoy segura y muy agradecida a Grey Bull". Son palabras de la líder opositora venezolana durante la operación clandestina que permitió su salida del país el pasado 9 de diciembre rumbo a Oslo para poder recoger el Premio Nobel de la Paz, según un vídeo difundido este viernes.

Tras casi un año en la clandestinidad, Machado, con peluca y acompañada de personas de máxima confianza, eludió una decena de controles terrestres y pudo subirse a un bote que la llevó a alta mar en plena noche, en un operativo diseñado y ejecutado por Grey Bull Rescue, un grupo de contratistas especializado en extracciones y rescates, cuya marca de agua aparece en las imágenes.

La operación, conocida como 'Dinamita dorada', fue muy complicada por los fuertes vientos y el oleaje y la opositora venezolana se fracturó una vértebra en el camino.

"Hola María, mi nombre es Bryan, encantado de conocerte, te tengo", se escucha decir entre el ruido del viento a Bryan Stern, el fundador del grupo, a medida que se acercan ambas barcas. "¡Hola!", grita María Corina antes de intercambiar unas palabras sobre el equipaje que lleva consigo. "Está todo tan mojado y tan frío", comenta Machado.

01.31 min Transcripción completa María Corina Machado entró en la Casa Blanca por una puerta lateral. Se identificó en el control y con la única compañía de su asesora se dirigió a pie hacia el lugar de la reunión Ningún cargo de la Casa Blanca acudió a recibirla. Lo que ocurriera después es una incógnita. Si se sabe que el encuentro duró dos horas e incluyó un almuerzo privado y que Machado le entregó a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz, la única imagen que ha trascendido del encuentro. Es la respuesta a la medalla de George Washington que Lafayette entregó a Bolívar Un gesto de cortesía que Trump ha agradecido en su red social. Es un gran honor, dice Trump en su post, conocer a María Corina Machado, una mujer maravillosa que ha pasado mucho. Su regalo afirma es un maravilloso gesto de respeto mutuo Pero piensa lo mismo sobre la importancia de su liderazgo La sociedad venezolana desea una transición democrática, le ha dicho María Corina a Trump Pero no se conoce la respuesta del mandatario. Machado salió de la Casa Blanca con la misma frialdad con la que había entrado. Tras la reja, le esperaba el calor de los que tuvieron que huir de la dictadura de Venezuela El frío encuentro entre Machado y Trump en la Casa Blanca

Operativo por tierra, mar y aire Stern contó en diciembre que la operación de traslado de Machado duró entre 15 y 16 horas e implicó su traslado primero por tierra desde donde la venezolana se mantenía en clandestinidad hasta una embarcación que se alejó de las costas del país suramericano hasta un punto secreto en altamar, para luego ser transportada a un puerto en el Caribe donde tomó un avión rumbo a Oslo. "Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona", dijo Stern en su momento al canal CBS. El video también muestra el momento inicial de la operación, cuando el grupo de contratistas salió de Curazao todavía de día para dirigirse al encuentro de Machado. "Llevamos un mes en la región trabajando en Venezuela, pero esta operación es la gran enchilada, llevarla desde donde está hasta donde tiene que estar, es claramente un reto", cuenta Stern a la cámara en la lancha. Las imágenes recogen posteriormente una navegación en total oscuridad con ayuda de los radares y con bastante oleaje. Después, sobre un montaje de algunas fotos de Machado y selfies con Stern, se escucha el "Jackpot, jackpot, jackpot. Objetivo: dinamita dorada", celebrando el éxito de la misión. 01.22 min Transcripción completa o hablaron sobre algunos temas pendientes entre ambas naciones En un ejercicio de pragmatismo político, Donald Trump elige la estabilidad que ofrece Delsi Rodríguez, pero abre también la puerta a la oposición. Su rostro más conocido, Maria Corina Machado. Carlos Jiménez, congresista republicano por Florida, es un colaborador suyo muy cercano Primero tuvo una opinión que no era tan favorable para ella, pero yo la conozco y sé que es una mujer con un coraje extraordinario, lo va a impresionar. Machado salió de la clandestinidad el mes pasado para recibir el Nobel de la Paz, que dedicó a Trump enfadado por no conseguirlo Hace unos días la recibió el Papa. En Venezuela, expectación por la reunión en Washington Lo que aconteció va a significar algo bueno para nosotros, lo que me gustaría que se disfruten en esta reunión De lado chavista, Trump reitera que sus relaciones con Delsi Rodríguez son buenas y deja claro que está haciendo lo que se le está pidiendo. A las dudas sobre quién gobierna Venezuela, responde Delsi Una presidenta obligada por la captura de Nicolás Maduro, como dijo en su jura ante el presidente de la Asamblea, su hermano Jorge, y el hijo de Maduro. Delsi Rodríguez, al igual que Trump, practica el pragmatismo y aunque rechaza rotundamente lo ocurrido con el líder chavista, va a reabrir las embajadas en Estados Unidos para normalizar las relaciones Trump dice que Delcy Rodríguez es "fantástica" poco antes de reunirse con Corina Machado