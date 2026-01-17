'Dinamita dorada': así fue la operación para sacar a María Corina Machado de Venezuela rumbo a Oslo
- La opositora venezolana salió del país en un operativo diseñado por un grupo especializado en extracciones y rescates
- Logró llegar a Oslo tras viajar por tierra, mar y aire aunque no llegó a tiempo de recoger el Nobel
"Soy María Corina Machado, estoy viva, estoy segura y muy agradecida a Grey Bull". Son palabras de la líder opositora venezolana durante la operación clandestina que permitió su salida del país el pasado 9 de diciembre rumbo a Oslo para poder recoger el Premio Nobel de la Paz, según un vídeo difundido este viernes.
Tras casi un año en la clandestinidad, Machado, con peluca y acompañada de personas de máxima confianza, eludió una decena de controles terrestres y pudo subirse a un bote que la llevó a alta mar en plena noche, en un operativo diseñado y ejecutado por Grey Bull Rescue, un grupo de contratistas especializado en extracciones y rescates, cuya marca de agua aparece en las imágenes.
La operación, conocida como 'Dinamita dorada', fue muy complicada por los fuertes vientos y el oleaje y la opositora venezolana se fracturó una vértebra en el camino.
"Hola María, mi nombre es Bryan, encantado de conocerte, te tengo", se escucha decir entre el ruido del viento a Bryan Stern, el fundador del grupo, a medida que se acercan ambas barcas. "¡Hola!", grita María Corina antes de intercambiar unas palabras sobre el equipaje que lleva consigo. "Está todo tan mojado y tan frío", comenta Machado.
María Corina Machado entró en la Casa Blanca por una puerta lateral.
Se
identificó en el control y con la única compañía de su asesora se dirigió a pie
hacia el lugar de la reunión
Ningún cargo de la Casa Blanca acudió a recibirla.
Lo que ocurriera después es una incógnita.
Si
se sabe que el encuentro duró dos horas e incluyó un almuerzo privado y que
Machado le entregó a Trump su
medalla del Premio Nobel de la Paz, la única imagen que ha trascendido del
encuentro.
Es la respuesta a la
medalla de George Washington que Lafayette entregó a Bolívar
Un gesto de
cortesía que Trump ha agradecido en su red social.
Es un gran honor, dice Trump en su post, conocer
a María Corina Machado, una mujer maravillosa que ha pasado mucho.
Su regalo afirma es un maravilloso gesto de respeto mutuo
Pero piensa lo mismo sobre la importancia de su liderazgo
La sociedad venezolana desea una transición democrática, le ha dicho
María Corina a Trump
Pero no se conoce la respuesta del
mandatario. Machado salió de la Casa Blanca con la
misma frialdad con la que había entrado.
Tras la reja, le esperaba
el calor de los que tuvieron que huir de la dictadura de Venezuela
Operativo por tierra, mar y aire
Stern contó en diciembre que la operación de traslado de Machado duró entre 15 y 16 horas e implicó su traslado primero por tierra desde donde la venezolana se mantenía en clandestinidad hasta una embarcación que se alejó de las costas del país suramericano hasta un punto secreto en altamar, para luego ser transportada a un puerto en el Caribe donde tomó un avión rumbo a Oslo.
"Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona", dijo Stern en su momento al canal CBS.
El video también muestra el momento inicial de la operación, cuando el grupo de contratistas salió de Curazao todavía de día para dirigirse al encuentro de Machado. "Llevamos un mes en la región trabajando en Venezuela, pero esta operación es la gran enchilada, llevarla desde donde está hasta donde tiene que estar, es claramente un reto", cuenta Stern a la cámara en la lancha.
Las imágenes recogen posteriormente una navegación en total oscuridad con ayuda de los radares y con bastante oleaje. Después, sobre un montaje de algunas fotos de Machado y selfies con Stern, se escucha el "Jackpot, jackpot, jackpot. Objetivo: dinamita dorada", celebrando el éxito de la misión.
o hablaron sobre algunos temas pendientes entre ambas naciones
En un ejercicio de pragmatismo político, Donald Trump elige la
estabilidad que ofrece Delsi Rodríguez, pero abre también la
puerta a la oposición.
Su rostro más conocido, Maria Corina Machado.
Carlos Jiménez, congresista
republicano por Florida, es un colaborador suyo muy cercano
Primero tuvo una opinión que no era
tan favorable para ella, pero yo la conozco y sé que es una mujer con un
coraje extraordinario, lo va a impresionar.
Machado salió de
la clandestinidad el mes pasado para recibir el Nobel de la Paz, que dedicó
a Trump enfadado por no conseguirlo
Hace unos días la recibió el Papa.
En Venezuela, expectación por la reunión en Washington
Lo que aconteció va a significar algo bueno para nosotros, lo que me gustaría
que se disfruten en esta reunión
De lado chavista, Trump reitera que sus relaciones con Delsi Rodríguez son
buenas y deja claro que está haciendo lo que se le está
pidiendo. A las dudas sobre quién gobierna
Venezuela, responde Delsi
Una presidenta obligada por la captura de Nicolás Maduro, como dijo
en su jura ante el presidente de la Asamblea, su hermano Jorge, y el hijo
de Maduro.
Delsi Rodríguez, al igual que Trump,
practica el pragmatismo y aunque rechaza rotundamente lo ocurrido con el
líder chavista, va a reabrir las
embajadas en Estados Unidos para normalizar las relaciones
Trump la descarta para liderar Venezuela
Gracias a este operativo, la política pudo viajar a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz que le fue concedido por su lucha por una "transición justa y pacífica" en Venezuela, aunque no llegó a tiempo para recogerlo.
Casi un mes después, el 3 de enero, Estados Unidos atacó y capturó a Nicolás Maduro, una operación por la que Machado se ha mostrado agradecida a Trump. Tanto que este jueves regaló al presidente estadounidense la medalla del Nobel —un galardón deseado por el líder republicano— en la reunión que mantuvieron ambos en la Casa Blanca.
Pero Trump sigue pensado que Machado no tiene el apoyo ni el respeto de los venezolanos por lo que, por el momento, la descarta para liderar el país.