La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según informan este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país suramericano bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", según un responsable estadounidense, citado por The New York Times.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", ha especificado una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura del depuesto Nicolás Maduro por EE. UU., tuvo como objetivo "generar confianza", ha agregado la fuente.