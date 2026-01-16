María Corina Machado corteja a Trump con su premio Nobel y le agradece "la promoción de la paz mediante la fuerza"

En un encuentro a puerta cerrada en la Casa Blanca, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, le ha entregado su galardón del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump. Un gesto de pleitesía al mandatario que no deja de ser eso, un gesto, puesto que la Fundación Nobel ya adelantó que sus premios, una vez anunciados, "no pueden revocarse, compartirse ni transferirse a otros".

El hecho ha sido confirmado a través de una publicación de la Casa Blanca en la que se ve a Trump sujetando una inscripción, otorgada por Machado, donde se alaba su "extraordinario liderazgo en la promoción de la paz", incluyendo la propia medalla del premio.

Un regalo de Machado presentado como "símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano" a un Donald Trump que lo ansiaba y es mencionado hasta tres veces (una de ellas en letras mayúsculas), frente a la pequeña referencia de que se trata de la "Medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgada a María Corina Machado".

Todo ello rodeado por un marco con detalles dorados, al gusto del dirigente estadounidense. Inscripción completa:

AL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

En agradecimiento por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso a la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad.

Medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgada a María Corina Machado

Presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva y basada en principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre.

El coraje de Estados Unidos y de su presidente Donald J. Trump jamás será olvidado por el pueblo venezolano.

María Corina Machado

Washington, D.C.

15 de enero de 2026

¿La entrega convierte a Donald Trump en premio Nobel? No, que María Corina Machado le haya entregado su premio Nobel de la Paz a Donald Trump no convierte al presidente estadounidense en ganador del galardón de forma automática. Como ya adelantó la Fundación Nobel en un comunicado antes de que se produjera este encuentro, "una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre". Sin mencionar de forma directa a Machado, la entidad precisó que la nota respondía a las "solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz" cuando todavía era una posibilidad, no un acto consumado. "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no", sentenció.

¿El gesto acerca la relación de Machado con Trump? Pese a que Trump ha reconocido en un mensaje de Truth Social que ha sido "un gran honor" conocer a María Corina Machado, y destaca que es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo", no se ha dirigido a ella ni como líder de la oposición venezolana. El magnate solo ha resaltado que le ha entregado su Premio Nobel de la Paz "por el trabajo que he realizado", se ha autocomplacido, en lo que califica de "gesto maravilloso de respeto mutuo". Con esta acción, Machado pretende acercar posturas con Trump, quien durante la comparecencia tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero dijo que la opositora "no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país", y por eso no era la idónea para liderar el proceso de transición en Venezuela que monitorea desde el exterior Estados Unidos. Por ese motivo, Trump ha preferido mantener en el poder al chavismo, a través de la figura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, a quien el mandatario estadounidense ha alabado por su "cooperación". La propia Rodríguez aseguró este jueves que si le tocara ir a Washington iría de "pie" y "caminando", pero no "arrastrada", en una alusión velada a la reunión de Machado con Trump.