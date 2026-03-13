El tiempo hoy 14 de marzo en España: Un frente traerá este sábado nubes y precipitaciones a la península y Baleares

Un frente frío y una masa de aire polar traerán este sábado cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones a la península y Baleares, que afectarán sobre todo a la mitad norte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología ha previsto que los mayores acumulados se darán en Asturias y Cantabria, así como en el nordeste de Cataluña y en Baleares, donde podrían ser fuertes y persistentes, acompañados de tormentas o granizo ocasional.

Se esperan, además, nevadas con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte y la cota empezará baja en el norte y hasta 1.500-1.800 metros en el resto. En Canarias, los cielos serán muy nubosos, sin que se descarte alguna llovizna débil en el norte de las islas montañosas mientras que la calima tenderá a disminuir.

Temperaturas en descenso La previsión contempla que las temperaturas máximas descenderán de forma acusada en la península y en el archipiélago balear, y que las mínimas descenderán ligeramente en el nordeste. También se prevé que sople un viento intenso de componente noroeste en la península y en Baleares, que alcanzará intensidad fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho y Alborán, de tramontana en Ampurdán y en el norte de Baleares y de cierzo en el Ebro, con posibles rachas muy fuertes en Pirineos, prelitorales el arco Mediterráneo y valle del Ebro. En Canarias, se espera alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. La primavera será calurosa tras un invierno muy cálido y húmedo: en enero y febrero ha llovido el doble que la media Álvaro Caballero