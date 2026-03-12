La primavera será calurosa tras un invierno muy cálido y húmedo: en enero y febrero ha llovido el doble que la media

España tendrá probablemente una primavera más calurosa de lo normal tras dejar atrás un invierno con temperaturas muy por encima de la media, pero que ha destacado sobre todo por las precipitaciones. El periodo entre enero y febrero, en el que se han sucedido 11 borrascas de gran impacto -de Francis a Pedro-, ha sido el tercero más lluvioso de la serie histórica y el más lluvioso en los últimos 47 años, con más del doble de las precipitaciones habituales.

Así lo ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en una rueda de prensa para presentar el balance del invierno meteorológico, que va de diciembre a febrero, y la predicción para la primavera meteorológica, que incluye los meses de marzo a junio.

El invierno ha tenido un carácter "muy cálido", pero esto "no quiere decir que se pudiera ir en manga corta", ha aclarado Del Campo, sino que las temperaturas se han situado muy por encima del periodo de referencia, que va de 1991 a 2020. La única excepción fue la Navidad: entre el 22 de diciembre y el Día de Reyes hizo más frío de lo normal, pero en general el trimestre se ha situado como el noveno más cálido de la serie histórica, que empezó en 1961, y el sexto del siglo XXI.

Que esta estación sea cálida no es una excepción: se trata del octavo invierno seguido con temperaturas por encima de lo normal. Hay que remontarse al de 2017-2018 para encontrar un invierno frío, ha detallado el portavoz de la Aemet, quien ha incudido en que "hay una tendencia clara al ascenso de temperaturas".

Se aprecia también en el hecho de que en este invierno no haya habido ninguna ola de frío. En los últimos cinco inviernos ha habido cuatro olas de río, con un total de 14 días, mientras que en el mismo periodo, entre 2021 y 2025 se han dado 15 olas de calor que se han alargado 133 días, "El número de días bajo ola de calor es casi diez veces mayor que bajo olas de frío", ha señalado Del Campo.