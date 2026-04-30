Koldo y Ábalos declaran hoy en el Supremo por el juicio de mascarillas tras las acusaciones de Aldama

El exasesor de José Luis Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes, Koldo García, declara este jueves en el juicio del caso mascarillas que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldama. Después está previsto que también declare el exministro tras la extensa declaración de Aldama en la que aseguró que llevaba personalmente ambos dinero en efectivo de "mordidas" de constructoras.

Aldama ocupó la jornada completa de este miércoles, con casi ocho horas de declaración en la que salpicó con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien situó en el "escalafón 1" de la "banda organizada" en la que la UCO implica a los tres acusados.

Este jueves, a las 10:00 horas, será el turno de Koldo García y, si se cumple lo previsto, tras él declarará el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Aldama ha apuntado al pago de comisiones millonarias El empresario, que está en libertad provisional desde que ofreció aportar información sobre los otros acusados y que afronta una petición de cárcel inferior a la del resto, confesó el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos. Aldama dijo haber entregado entre 3,5 y 4 millones a Ábalos y a Koldo García. El PSOE ha avanzado que volverá a pedir amparo al Tribunal Supremo para actuar ante las "injurias" del empresario Víctor de Aldama e impedir que les "difame impunemente" ya que, sostiene, "no existe financiación ilegal en el PSOE". El PSOE volverá a pedir amparo al Supremo ante las "injurias" de Aldama y niega "financiación ilegal" en el partido Según el empresario, los 10.000 euros que entregaba mensualmente a Koldo y Ábalos eran "como un regalo", pues no contaba en el cómputo general. "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre, ha explicado, le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".