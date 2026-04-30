El tiempo hoy 30 de abril en España: ambiente más estable con lluvias en el sureste peninsular

Tras un miércoles marcado por las lluvias, especialmente intensas en algunas zonas, la situación meteorológica tenderá a estabilizarse a partir de este jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa una jornada más estable, aunque aún habrá nubosidad, chubascos y tormenta, sobre todo durante la tarde y concentradas en zona de montaña. Los Pirineos serán una de las zonas más afectadas, así como el interior de Murcia, el este de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, tres áreas que la Aemet ha puesto bajo aviso amarillo por fuertes lluvias a última hora de la tarde.

Mapa de previsión del tiempo del 30 de abril El Tiempo RTVE

Los expertos anticipan, además, bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, el interior de Galicia y puntos del sureste peninsular, mientras que la calima presente en estos últimos días persistirá en Baleares.

Las temperaturas, por su parte, se mantendrán sin muchos cambios con respecto al día previo, tanto las mínimas como las máximas. Estas últimas sí repuntarán ligeramente, a excepción de la parte oriental cantábrica y del entorno pirenaico.

Mapa de previsión de temperaturas máximas del 30 de abril El Tiempo RTVE