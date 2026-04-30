El tiempo hoy 30 de abril en España: ambiente más estable con lluvias en el sureste peninsular
- La Aemet activa avisos amarillos en el sureste peninsular
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Tras un miércoles marcado por las lluvias, especialmente intensas en algunas zonas, la situación meteorológica tenderá a estabilizarse a partir de este jueves.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa una jornada más estable, aunque aún habrá nubosidad, chubascos y tormenta, sobre todo durante la tarde y concentradas en zona de montaña. Los Pirineos serán una de las zonas más afectadas, así como el interior de Murcia, el este de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, tres áreas que la Aemet ha puesto bajo aviso amarillo por fuertes lluvias a última hora de la tarde.
Los expertos anticipan, además, bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, el interior de Galicia y puntos del sureste peninsular, mientras que la calima presente en estos últimos días persistirá en Baleares.
Las temperaturas, por su parte, se mantendrán sin muchos cambios con respecto al día previo, tanto las mínimas como las máximas. Estas últimas sí repuntarán ligeramente, a excepción de la parte oriental cantábrica y del entorno pirenaico.
El tiempo del fin de semana
Las lluvias no desaparecerán del todo el viernes, ya que la Aemet prevé nubes y precipitaciones en el Mediterráneo y chubascos potencialmente tormentosos en zonas montañosas.
Para el fin de semana, la situación será más o menos la misma. El ambiente tormentoso se mantendrá tanto el sábado como el domingo, principalmente en la mitad norte peninsular, según la previsión del organismo público.
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