DIRECTO | Presentación de 'La Semana', el nuevo videopodcast de Pepa Bueno

El videopodcast de La Semana, conducido por la periodista Pepa Bueno, se estrena con un primer episodio sobre la reconfiguración del orden mundial centrado en la figura del presidente estadounidense, Donald Trump. El formato se presenta este jueves en a las 11:15 en la Casa de la Radio y la primera entrega se podrá disfrutar desde las 18:00 hora peninsular española.

Cada semana se abordará un tema que, aunque no sea de estricta actualidad, sí que tenga repercusión en la vida social y política de España y del mundo. En el primer episodio, que contará con la presencia de la investigadora del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) Inés Arco y con el jefe de Internacional de RNE, Juan Tato, se desgranarán las claves para entender qué ocurre en el tablero geopolítico y qué intereses tienen los principales protagonistas.

Pepa Bueno ha explicado en La hora de la 1 que la clave de este nuevo formato es "el tiempo". "Tiempo para contar historias, una a la semana, tiempo para la conversación con quienes pueden ayudarnos a entender el mundo. Ese es el cóctel que haremos en La semana cada semana", ha dicho la presentadora del Telediario.

El nuevo "desorden" internacional con nombre propio Como explica Pepa Bueno, La Semana arranca tratando de explicar "este orden, o el desorden, internacional que tiene nombre propio: Donald Trump". "Nos preguntamos si él solo lo ha provocado o es el acelerador de una tendencia que venía de antes", explica la periodista. Además, el episodio trata de desvelar el papel de cada uno de los actores internacionales en este "desorden del mundo". Para entender este nuevo orden mundial, el equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE accede al Centro Aéreo de Operaciones Combinadas (CAOC) de la OTAN en España, una de las tres bases estratégicas para la Alianza Atlántica en Europa. Desde allí se vigila el espacio aéreo del sur del continente, desde Portugal hasta Turquía en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio. La guerra de Irán iniciada el 28 de febrero ha marcado la actuación de la OTAN, que ha reforzado sus operaciones de defensa y disuasión y, junto a otros conflictos, ha ayudado disparar el temor ciudadano a futuros conflictos y al uso de armas nucleares. De hecho, La Semana también aborda cómo funciona la socioeconomía del miedo y el papel de las tecnológicas de Silicon Valley.