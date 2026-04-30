"Trump: ¿creador o acelerador de un nuevo orden mundial?", Pepa Bueno presenta un videopodcast de análisis e historias

La guerra en Oriente Próximo alcanza los dos meses, sin voluntad de Estados Unidos e Irán de poner fin al conflicto pronto. En este primer capítulo de La Semana con Pepa Bueno, se analiza la reconfiguración del orden mundial: un desorden basado en la fuerza y la injerencia.

Con la ayuda de Inés Arco, investigadora de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), y Juan Tato, jefe de Internacional de RNE, se desgranan las claves para entender qué está ocurriendo en el tablero geopolítico, qué persiguen sus jugadores principales y cómo están condicionando las acciones de otros actores como la Unión Europea.

“Llevamos cuatro meses de 2026 y el mundo es un hervidero, con un claro protagonista: el presidente Donald Trump. Pero, ¿está creando un nuevo orden internacional o es un acelerador de una tendencia ya iniciada?”, reflexiona Pepa Bueno en este primer capítulo. La periodista da un paso más en su trayectoria con este innovador proyecto que fusiona lo mejor de la radio y la televisión en un formato contemporáneo, cercano y profundamente informativo donde no pueden faltar las historias.

Para esta primera entrega, el equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE accede al Centro Aéreo de Operaciones Combinadas (CAOC) de la OTAN en España, una de las tres bases estratégicas para la Alianza Atlántica en Europa, y desde donde se vigila el espacio aéreo del sur del continente, desde Portugal hasta Turquía, a las puertas de la guerra en Oriente Próximo. “El concepto de seguridad que aplicamos aquí es la capa más lejana, la capa que el ciudadano no ve. Estamos a 40.000 pies, garantizando al 100% la seguridad de que nada ocurra sobre nuestras cabezas”, explica Juan Sánchez de Lara, teniente general del CAOC.

El conflicto en Irán, que se inició el 28 de febrero con la Operación Furia Épica y el asesinato del líder supremo del país Alí Jameneí, ha obligado a la Alianza Atlántica a reforzar sus operaciones de defensa y disuasión, especialmente tras el lanzamiento de cuatro misiles sobre Turquía –miembro de la OTAN– por parte de Irán y que fueron interceptados en el espacio aéreo. Además, como explica el teniente Sánchez de Lara, la OTAN sigue desplegando fuerzas en el flanco este de Europa, donde continúa la guerra de Ucrania.

Este y otros conflictos han disparado el temor ciudadano a futuros conflictos y el uso de armas nucleares, según recoge el último barómetro del CIS. En La Semana, también se aborda este escenario basado en la socioeconomía del miedo donde negocios como la construcción de búnkeres privados han incrementado sus ventas en los últimos años. Además, los expertos profundizan en el papel de las tecnológicas de Silicon Valley, grandes beneficiadas de la guerra en Oriente Próximo, y su poder dentro del Gobierno estadounidense.