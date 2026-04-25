Desentrañando la lógica de Trump en su política internacional: "Quiere restaurar la hegemonía de Estados Unidos"

La estrategia geopolítica de Donald Trump parece estar sometida al vaivén de sus declaraciones que, con frecuencia, entran en contradicción. Aunque hay expertos que consideran que se trata de un planteamiento caprichoso sin sentido, otros sostienen que responde a objetivos muy claros. Hablan de una lógica coherente.

"El objetivo de Trump es restaurar la hegemonía de Estados Unidos al estilo de un imperio del siglo XIX", afirma a TVE Jorge Fonseca, profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid. Todo con la mirada puesta en China. "Estados Unidos lo que está tratando en estos momentos es limitar la capacidad de China para ser un auténtico rival. Y para eso empieza, cómo no, con las cadenas de aprovisionamiento", asegura Florentino Portero, investigador de la Fundación Civismo.

Lo expertos mantienen que la intención es hacer saltar por los aires las nuevas rutas comerciales de China con el resto del mundo y controlar el petróleo y gas mundial. "Las guerras contra Irán y contra Venezuela, anteriormente, buscan reducir la oferta de petróleo de los principales competidores de manera tal que el precio del petróleo aumente a niveles que sean rentables", afirma Fonseca.

"No es que Estados Unidos necesite energía porque no la necesita. Lo que está intentando es el control del tráfico, el control del mercado. Porque de esta manera sí genera dependencias", asegura Portero. Las amenazas a Canadá y Groenladia, ricas en petróleo y gas y tierras raras iban por ese camino. Y su negacionismo climático es clave para mantener los combustibles fósiles como patrón energético.

Además, los expertos coinciden en que busca controlar los mercados de bienes y servicios y ganar la revolución tecnológica. Con la Inteligencia Artificial en el centro. "Y para ello necesitan también mentalizarnos de que sobra gente y la política, por lo tanto, de expulsión de inmigrantes", dice Fonseca. Lo que puede fallar, dicen, son sus formas. Improvisar y crear confusión.