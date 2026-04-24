El ministro iraní de Exteriores viaja a Pakistán, Omán y Rusia en una gira que abordará los planes para poner fin a la guerra

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, va a iniciar una gira regional por Islamabad, Mascate y Moscú en la que tratará con sus "socios" asuntos bilaterales y regionales, porque los "vecinos" del país persa son su "prioridad".

"Emprendiendo una gira oportuna por Islamabad, Mascate y Moscú. El propósito de mis visitas es coordinar estrechamente con nuestros socios en asuntos bilaterales y consultar sobre desarrollos regionales. Nuestros vecinos son nuestra prioridad", ha escrito Araqchí en su cuenta de la red social X.

Según ha declarado un portavoz ministerial a medios estatales y publica la agencia Reuters, esta gira incluirá "consultas" sobre "los últimos esfuerzos" para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

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