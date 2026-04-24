Israel ordena evacuar una población al sur de Líbano y sigue con los ataques pese a extenderse la tregua

Israel ha llamado a evacuar la localidad de Deir Aames, al sur de Líbano, ante un ataque inminente de su Ejército "debido a la actividad terrorista de Hizbulá". Este anuncio se hace tan solo un día después de que Estados Unidos anunciara la extensión de tres semanas de la tregua en la zona.

"Aviso urgente a los habitantes de Líbano que se encuentren en la localidad de Deir Aames (...) por su seguridad y la de sus familias, deben evacuar sus viviendas inmediatamente y alejarse de la localidad al menos 1.000 metros", ha declarado en X un portavoz en lengua árabe del Ejército, el coronel Avichay Adraee. El Ejército israelí no ha precisado si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca.

El de Deir Amas no será el primer ataque israelí de este viernes en Líbano, pues ya ejecutaron otro contra un lanzacohetes que supuestamente había sido utilizado por Hizbulá contra la aldea israelí fronteriza de Shtula. E pueblo se encuentra al norte de la "línea amarilla" en el sur del Líbano, desde donde operan las fuerzas israelíes a pesar del alto el fuego.

Los ataques israelíes podrían hacer peligrar el acuerdo alcanzado este jueves entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de Tel Aviv y Líbano en la Casa Blanca. Y, como consecuencia, el frágil alto el fuego entre entre Estados Unidos e Irán, que puso como condición el cese de los ataques en el país árabe para dejar de bloquear el estrecho de Ormuz. En las conversaciones no Hizbulá, el autor de los ataques lanzados desde Líbano sobre Israel desde el inicio de este nuevo conflicto en Oriente Medio.