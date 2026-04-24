EE.UU. acusa a un soldado de apostar sobre la captura de Maduro con información clasificada

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a un soldado de usar información clasificada sobre la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer apuestas con las que ganó más de 400.000 dólares, unos 342.000 euros.

El soldado, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU., tenía acceso a información sensible y no pública, y estaba sujeto a acuerdos de confidencialidad. Trabajaba en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Sur, y participó desde el 8 de diciembre en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, la llamada "Operación Resolución Absoluta". Van Dyke usó esa información para lucrarse en Polymarket, uno de los principales mercados de predicciones, según un comunicado.

"Los hombres y mujeres que sirven con uniforme tienen acceso a información clasificada (...) y está prohibido utilizar esas informaciones altamente sensibles para enriquecerse", ha dicho el Fiscal General adjunto interino, Todd Blanche.

13 apuestas en una semana Van Dyke hizo 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero de 2026 y ocultó "su identidad como el 'trader' en los mercados relacionados con Maduro y Venezuela", agrega la nota. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, que encabeza el caso, destaca que las acciones del soldado fueron "claramente tráfico de información privilegiada". El hombre está acusado de tres delitos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, uno de fraude electrónico y otro de transacción monetaria ilegal, con sentencias máximas que varían entre 10 y 20 años de prisión por cada cargo, si es declarado culpable. El día 26 creó una cuenta en Polymarket y empezó a hacer apuestas relacionadas con Maduro y Venezuela por valor de 33.000 dólares, respondiendo "sí" a posiciones sobre si el líder chavista estaría "fuera" antes del 31 de diciembre de 2026, entre otras. El presidente de EE.UU., Donald Trump, preguntado por la prensa, dijo no conocer la noticia pero recordó el caso del jugador de béisbol Pete Rose, que fue vetado de la liga MLB precisamente por "apostar sobre su propio equipo", en palabras del mandatario.